Россияне почти не получают шенгенских мультивиз, заявили в РСТ
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Многократные шенгенские визы сейчас получают минимальное число туристов из России, и чаще это касается деловых поездок, сообщили эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ранее в пятницу Еврокомиссия
заявила об ограничении выдачи гражданам России
многократных шенгенских виз.
«
"По информации экспертов Российского союза туриндустрии
, многократные визы получает сейчас минимальное число направляющихся из России в Европу
, и чаще это деловые туристы", - сказали в РСТ.
Как объяснил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов, консульства европейских стран практически не выдают мультивизы россиянам. "Раньше французы ставили туристам мультивизы, но это, скорее, исключение из правил. Сейчас многократные визы скорее дают под деловые поездки, но и с этой ситуацией мы сталкиваемся не так часто", - сказал он.
По информации, приведенной РСТ, в прошлом году россияне получили почти 550 тысяч шенгенских виз, из которых 41% были многократными.
ЕС
в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.