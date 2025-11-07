Россияне почти не получают шенгенских мультивиз, заявили в РСТ

Как объяснил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов, консульства европейских стран практически не выдают мультивизы россиянам. "Раньше французы ставили туристам мультивизы, но это, скорее, исключение из правил. Сейчас многократные визы скорее дают под деловые поездки, но и с этой ситуацией мы сталкиваемся не так часто", - сказал он.