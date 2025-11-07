Рейтинг@Mail.ru
Россияне почти не получают шенгенских мультивиз, заявили в РСТ
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:46 07.11.2025
Россияне почти не получают шенгенских мультивиз, заявили в РСТ
Россияне почти не получают шенгенских мультивиз, заявили в РСТ
Многократные шенгенские визы сейчас получают минимальное число туристов из России, и чаще это касается деловых поездок, сообщили эксперты Российского союза... РИА Новости, 07.11.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815713122_0:106:3010:1799_1920x0_80_0_0_56bdaf27776dfec8643893a306d879d3.jpg
россия, европа, российский союз туриндустрии (рст), еврокомиссия, евросоюз, шенгенская зона, шенгенская виза
Туризм, Россия, Европа, Российский союз туриндустрии (РСТ), Еврокомиссия, Евросоюз, Шенгенская зона, Шенгенская виза
Россияне почти не получают шенгенских мультивиз, заявили в РСТ

РСТ: шенгенские мультивизы сейчас получает минимальное число туристов из России

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗаявление на получение шенгенской визы
Заявление на получение шенгенской визы - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Заявление на получение шенгенской визы. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Многократные шенгенские визы сейчас получают минимальное число туристов из России, и чаще это касается деловых поездок, сообщили эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ранее в пятницу Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз.
«
"По информации экспертов Российского союза туриндустрии, многократные визы получает сейчас минимальное число направляющихся из России в Европу, и чаще это деловые туристы", - сказали в РСТ.
Как объяснил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов, консульства европейских стран практически не выдают мультивизы россиянам. "Раньше французы ставили туристам мультивизы, но это, скорее, исключение из правил. Сейчас многократные визы скорее дают под деловые поездки, но и с этой ситуацией мы сталкиваемся не так часто", - сказал он.
По информации, приведенной РСТ, в прошлом году россияне получили почти 550 тысяч шенгенских виз, из которых 41% были многократными.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
Туризм
 
 
