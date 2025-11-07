Рейтинг@Mail.ru
Дом защитника "Интера" ограбили во время матча Лиги чемпионов
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:41 07.11.2025 (обновлено: 20:51 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/ansa-2053554479.html
Дом защитника "Интера" ограбили во время матча Лиги чемпионов
2025-11-07T20:41:00+03:00
2025-11-07T20:51:00+03:00
футбол
спорт
алессандро бастони
интер
лига чемпионов уефа
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578729258_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_6bf7413620db0fc4d8511dbe8bdf7009.jpg
/20251104/arsenal-2052853348.html
спорт, алессандро бастони, интер, лига чемпионов уефа, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Алессандро Бастони, Интер, Лига чемпионов УЕФА, Вокруг спорта
Дом защитника "Интера" ограбили во время матча Лиги чемпионов

© Фото : MIGUEL MEDINAАлессандро Бастони
Алессандро Бастони - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : MIGUEL MEDINA
Алессандро Бастони. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вилла футболиста миланского "Интера" и сборной Италии Алессандро Бастони в Кастелли-Калепио (Бергамо) подверглась ограблению во время матча Лиги чемпионов против алма-атинского "Кайрата", сообщает агентство ANSA.
Инцидент произошел в среду. Сообщается, что в момент ограбления в доме никого не было, сам футболист находился на стадионе в преддверии домашнего матча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против "Кайрата" (2:1).
Лига чемпионов УЕФА
05 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Интер М
2 : 1
Кайрат
45‎’‎ • Лаутаро Мартинес
67‎’‎ • Карлос Аугусто
(Франческо Пио Эспозито)
55‎’‎ • Офри Арад
Календарь Турнирная таблица История встреч
По предварительным данным, группа злоумышленников численностью не менее четырех человек проникла на виллу, преступники похитили дорогие сумки и часы, среди которых, как сообщают источники, были два экземпляра бренда Rolex. Грабители успели скрыться с места преступления до прибытия службы охраны и правоохранительных органов. Местные представители власти начали расследование по поводу инцидента.
Бастони 26 лет. Он выступает в составе "Интера" с лета 2017 года. В текущем сезоне защитник сыграл за клуб 16 матчей и записал на свой счет два гола. Также в его активе 40 матчей и три забитых мяча в составе сборной Италии.
Футбол
 
Матч-центр
 
