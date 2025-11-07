Дом защитника "Интера" ограбили во время матча Лиги чемпионов

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вилла футболиста миланского "Интера" и сборной Италии Алессандро Бастони в Кастелли-Калепио (Бергамо) подверглась ограблению во время матча Лиги чемпионов против алма-атинского "Кайрата", сообщает агентство ANSA.
Инцидент произошел в среду. Сообщается, что в момент ограбления в доме никого не было, сам футболист находился на стадионе в преддверии домашнего матча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против "Кайрата" (2:1).
По предварительным данным, группа злоумышленников численностью не менее четырех человек проникла на виллу, преступники похитили дорогие сумки и часы, среди которых, как сообщают источники, были два экземпляра бренда Rolex. Грабители успели скрыться с места преступления до прибытия службы охраны и правоохранительных органов. Местные представители власти начали расследование по поводу инцидента.
Бастони 26 лет. Он выступает в составе "Интера" с лета 2017 года. В текущем сезоне защитник сыграл за клуб 16 матчей и записал на свой счет два гола. Также в его активе 40 матчей и три забитых мяча в составе сборной Италии.
