Дом защитника "Интера" ограбили во время матча Лиги чемпионов

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вилла футболиста миланского "Интера" и сборной Италии Алессандро Бастони в Кастелли-Калепио (Бергамо) подверглась ограблению во время матча Лиги чемпионов против алма-атинского "Кайрата", сообщает агентство ANSA.

Инцидент произошел в среду. Сообщается, что в момент ограбления в доме никого не было, сам футболист находился на стадионе в преддверии домашнего матча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против "Кайрата" (2:1).

По предварительным данным, группа злоумышленников численностью не менее четырех человек проникла на виллу, преступники похитили дорогие сумки и часы, среди которых, как сообщают источники, были два экземпляра бренда Rolex. Грабители успели скрыться с места преступления до прибытия службы охраны и правоохранительных органов. Местные представители власти начали расследование по поводу инцидента.