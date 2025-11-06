Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 6 ноября: уничтожение ВСУ в Купянске и Красноармейске - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/spetsoperatsiya-2053288284.html
Спецоперация, 6 ноября: уничтожение ВСУ в Купянске и Красноармейске
Спецоперация, 6 ноября: уничтожение ВСУ в Купянске и Красноармейске - РИА Новости, 06.11.2025
Спецоперация, 6 ноября: уничтожение ВСУ в Купянске и Красноармейске
Российская группировка "Запад" продолжает уничтожение окруженной украинской группировки в районе Купянска, группировка "Центр" уничтожает окруженные... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:26:00+03:00
2025-11-06T20:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
дания
владимир барбин
сергей лебедев
россия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053147894_0:0:3273:1842_1920x0_80_0_0_fedb935cfbfbfe9eb376c593dd330950.jpg
https://ria.ru/20251106/zelenskiy-2053233590.html
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053226061.html
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053197299.html
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053219959.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
дания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир штурмового отряда об освобождении восточной части Купянска
В течение 5 дней восточную часть Купянска освободят, считает командир штурмового отряда группировку "Запад" с позывным "Ловец". Отряд дожимает врага, "Ловец" сообщил, что на его участке осталось зачистить менее 50-ти строений. За день его бойцы уничтожили две группы боевиков и освободили 7 зданий, завершили зачистку Комбикормового завода. В Минобороны накануне заявляли, что Зеленский, говоря о якобы "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
2025-11-06T20:26
true
PT0M37S
Военнопленный: "Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет"
"Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет". Боевики ВСУ добровольно сдались в плен в Красноармейске, сообщили в Минобороны России. (Они) оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами.
2025-11-06T20:26
true
PT1M33S
Пленный Юрий Довганюк: "Единственный способ был сдаться, потому что страшно"
Пленный военнослужащий ВСУ Юрий Довганюк рассказал на видео от Минобороны РФ, что сложил оружие из-за страха. "Потому что взяли в окружение, ну, единственный способ был сдаться, потому что страшно. Со всех сторон летит и арта, и "птички" летают. Ну, идти к своим, ну, они не поверят, допустим, что ты вышел. Вот. Ну, единственный шанс был это только сдаться русским в плен", - сказал пленный.
2025-11-06T20:26
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053147894_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_a933cec56c12d76f402a671d0420adc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, киев, дания, владимир барбин, сергей лебедев, россия, александр лукашенко, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Дания, Владимир Барбин, Сергей Лебедев, Россия, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Запорожская АЭС

Спецоперация, 6 ноября: уничтожение ВСУ в Купянске и Красноармейске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" продолжает уничтожение окруженной украинской группировки в районе Купянска, группировка "Центр" уничтожает окруженные формирования ВСУ в Красноармейске в ДНР, а также зачищает от противника Гнатовку и Рог, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг.
Уточняется, что группировка "Запад" отразила три атаки, с помощью которых ВСУ пытались деблокировать свои окруженные формирования. Кроме того, сорвана попытка группы ВСУ вырваться из кольца окружения, в районе Петровки пресечен прорыв штурмовой группы к разрушенной переправе через Оскол для ее восстановления.
Подразделения группировки "Центр" отразили 13 атак противника в районе Гришино, в ходе которых ВСУ пытались деблокировать свои окруженные формирования, и сорвали три попытки боевиков ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.
В Димитрове в ДНР ВС РФ продолжали активные наступательные действия в направлении микрорайона "Западный", от украинских боевиков освобождены 19 зданий.
На всех направлениях спецоперации ВСУ за сутки потеряли до 1250 военнослужащих.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
На Западе рассказали о шаге Зеленского, разозлившем ЕС
Вчера, 17:13
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 261 беспилотник самолетного типа.
Купянск будет освобожден в течение ближайшей недели, сообщил командир штурмового отряда группировки войск "Запад" с позывным "Лаврик".
В видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, он рассказал, что за прошедшие сутки российские бойцы освободили в городе 25 зданий. На правом берегу реки Оскол, по его словам, осталось освободить порядка 130 зданий. "Лаврик" отметил, что противник не оставляет попытки деблокировать запертую группировку ВСУ, но российские военнослужащие уничтожают технику с боевиками на подступах к городу.
Как уточнил в другом видео МО РФ командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным "Ловец", продолжается выполнение задачи по освобождению восточной части Купянска. За сутки уничтожены еще две группы общей численностью восемь боевиков, освобождены семь зданий, завершена зачистка территории Комбикормового завода.
Отряд "Ловца" продолжает двигаться вперед, на его участке в восточной части города осталось освободить менее 50 строений. В течение ближайших пяти дней, по оценкам командира, восточная часть Купянска будет освобождена.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Сейчас же!" Во Франции выступили с жестким призывом по Украине
Вчера, 16:45

Планы очередной диверсии

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС, рассматривается вариант организации диверсии на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.
При этом в зоне заражения могут оказаться подконтрольных Киеву районов и граждане ЕС. На Западе хотят осветить планируемую диверсию на ЗАЭС так, чтобы общественность "однозначно заняла сторону Киева" по вопросу определения виновного.
Производство украинского вооружения на территории Дании превратит королевство в тыловую базу снабжения ВСУ, этот шаг нацелен на эскалацию конфликта, заявил посол России в Дании Владимир Барбин, комментируя планы открытия в Копенгагене представительства Украины по экспорту и совместному с Данией производству вооружений.

Заманили

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с представителями администрации Гомельской области сказал, что каждое утро думает о сельском хозяйстве, а также о том, как не допустить распространения конфликта "с Украины" в Белоруссию.
Власти ЮАР пытаются вернуть 17 своих граждан-мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, уехавших наемниками на Украину, а теперь просящих о помощи, сообщил офис президента страны. Согласно публикации, граждан ЮАР "заманили" для работы наемниками с обещанием "щедрых контрактов".
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Отправили на фронт": визит Джоли в Херсон поразил журналиста
Вчера, 15:02

Поразили во время погрузки

Украинские СМИ в четверг сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне и в Павлограде в Днепропетровской области. Глава областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что Павлоград и некоторые населенные пункты в Днепропетровской области остались без электроснабжения.
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по казарме ВСУ в Чернигове были нанесены удары. Кроме того, по его словам, в Днепропетровской области поражен склад с боекомплектами украинских войск во время погрузки и распределения военной техники. Кроме того, были уничтожены тепловозы и электровозы ВСУ. Лебедев также сообщил об ударе по крупному скоплению ВСУ в Петропавловке, где, по сведениям местных жителей, собирали резерв.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Готовы вмешаться". На Западе сделали заявление по Украине
Вчера, 16:22
Киев получил от Латвии 21 финский бронетранспортер Patria, боевые машины поступят на вооружение украинских сил специальных операций, сообщил глава украинского минобороны Денис Шмыгаль. По его словам, Латвия также передала Киеву 12 боевых разведывательных гусеничных машин CVR.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что ВСУ подготовили лишь 30% своей техники к зиме из-за проблем с горюче-смазочными материалами, что не соответствует плановым показателям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевДанияВладимир БарбинСергей ЛебедевРоссияАлександр ЛукашенкоВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Запорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала