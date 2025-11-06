МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" продолжает уничтожение окруженной украинской группировки в районе Купянска, группировка "Центр" уничтожает окруженные формирования ВСУ в Красноармейске в ДНР, а также зачищает от противника Гнатовку и Рог, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг.

Уточняется, что группировка "Запад" отразила три атаки, с помощью которых ВСУ пытались деблокировать свои окруженные формирования. Кроме того, сорвана попытка группы ВСУ вырваться из кольца окружения, в районе Петровки пресечен прорыв штурмовой группы к разрушенной переправе через Оскол для ее восстановления.

Подразделения группировки "Центр" отразили 13 атак противника в районе Гришино, в ходе которых ВСУ пытались деблокировать свои окруженные формирования, и сорвали три попытки боевиков ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.

Димитрове в ДНР ВС РФ продолжали активные наступательные действия в направлении микрорайона "Западный", от украинских боевиков освобождены 19 зданий.

На всех направлениях спецоперации ВСУ за сутки потеряли до 1250 военнослужащих.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 261 беспилотник самолетного типа.

Купянск будет освобожден в течение ближайшей недели, сообщил командир штурмового отряда группировки войск "Запад" с позывным "Лаврик".

В видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, он рассказал, что за прошедшие сутки российские бойцы освободили в городе 25 зданий. На правом берегу реки Оскол, по его словам, осталось освободить порядка 130 зданий. "Лаврик" отметил, что противник не оставляет попытки деблокировать запертую группировку ВСУ, но российские военнослужащие уничтожают технику с боевиками на подступах к городу.

Как уточнил в другом видео МО РФ командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным "Ловец", продолжается выполнение задачи по освобождению восточной части Купянска. За сутки уничтожены еще две группы общей численностью восемь боевиков, освобождены семь зданий, завершена зачистка территории Комбикормового завода.

Отряд "Ловца" продолжает двигаться вперед, на его участке в восточной части города осталось освободить менее 50 строений. В течение ближайших пяти дней, по оценкам командира, восточная часть Купянска будет освобождена.

Планы очередной диверсии

В пресс-бюро Службы внешней разведки ( СВР ) России заявили, что Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС , рассматривается вариант организации диверсии на ЗАЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.

При этом в зоне заражения могут оказаться подконтрольных Киеву районов и граждане ЕС . На Западе хотят осветить планируемую диверсию на ЗАЭС так, чтобы общественность "однозначно заняла сторону Киева" по вопросу определения виновного.

Производство украинского вооружения на территории Дании превратит королевство в тыловую базу снабжения ВСУ, этот шаг нацелен на эскалацию конфликта, заявил посол России в Дании Владимир Барбин , комментируя планы открытия в Копенгагене представительства Украины по экспорту и совместному с Данией производству вооружений.

Заманили

Власти ЮАР пытаются вернуть 17 своих граждан-мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, уехавших наемниками на Украину, а теперь просящих о помощи, сообщил офис президента страны. Согласно публикации, граждан ЮАР "заманили" для работы наемниками с обещанием "щедрых контрактов".

Поразили во время погрузки

Украинские СМИ в четверг сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне и в Павлограде Днепропетровской области . Глава областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что Павлоград и некоторые населенные пункты в Днепропетровской области остались без электроснабжения.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по казарме ВСУ в Чернигове были нанесены удары. Кроме того, по его словам, в Днепропетровской области поражен склад с боекомплектами украинских войск во время погрузки и распределения военной техники. Кроме того, были уничтожены тепловозы и электровозы ВСУ. Лебедев также сообщил об ударе по крупному скоплению ВСУ в Петропавловке, где, по сведениям местных жителей, собирали резерв.

Киев получил от Латвии 21 финский бронетранспортер Patria, боевые машины поступят на вооружение украинских сил специальных операций, сообщил глава украинского минобороны Денис Шмыгаль . По его словам, Латвия также передала Киеву 12 боевых разведывательных гусеничных машин CVR.