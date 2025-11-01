Постамериканский мир становится реальностью

Переговоры президента Д. Трампа и председателя Си Цзиньпина в Пусане оказались довольно краткими — всего один час сорок минут. Притом что американцы явно рассчитывали на большее ввиду длинного перечня вопросов в повестке дня с их стороны. Как всегда, наиболее важны те, которые не обсуждались или не упомянуты сторонами вследствие отсутствия прогресса в сближении их подходов. К таковым относятся украинское урегулирование, закупки Китаем российских энергоресурсов и угроза введения Вашингтоном стопроцентных тарифов на весь китайский экспорт в США с 1 ноября. Что касается последней, то вопрос был урегулирован на переговорах сторон в Куала-Лумпуре, по итогам которых Скотт Бессент заявил, что отпала необходимость введения таких тарифов. В остальном имели место мелочные размены (вплоть до возобновления Китаем закупок американской сои) или уступки Трампа.