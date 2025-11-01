Рейтинг@Mail.ru
У России много единомышленников, заявили в Совбезе - РИА Новости, 01.11.2025
15:37 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/shevtsov-2052338842.html
У России много единомышленников, заявили в Совбезе
У России много единомышленников, заявили в Совбезе - РИА Новости, 01.11.2025
У России много единомышленников, заявили в Совбезе
Развитие образа России как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей является одним из приоритетов внешней политики, в этом вопросе у... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T15:37:00+03:00
2025-11-01T15:37:00+03:00
россия
белоруссия
армения
снг
брикс
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20251031/mid-2052177876.html
https://ria.ru/20251031/den-narodnogo-edinstva-v-rossii-2051811007.html
россия
белоруссия
армения
россия, белоруссия, армения, снг, брикс, одкб
Россия, Белоруссия, Армения, СНГ, БРИКС, ОДКБ
У России много единомышленников, заявили в Совбезе

Шевцов: у России много единомышленников в приверженности традиционных ценностей

© РИА Новости / Алексей Никольский
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Развитие образа России как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей является одним из приоритетов внешней политики, в этом вопросе у нас много единомышленников, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
"Несмотря на то, что все народы и стран СНГ разные, нас много что объединяет. В первую очередь, это приверженность нашим традиционным духовно-нравственным ценностям. Приоритетом нашим во внешнеполитической деятельности, одним из, является развитие образа Российской Федерации как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей", - сказал Шевцов на форуме "Народы России".
Попытки Запада переписать историю терпят провал, заявили в МИД
Вчера, 18:25
Попытки Запада переписать историю терпят провал, заявили в МИД
Вчера, 18:25
В этом вопросе у России много единомышленников в странах СНГ, БРИКС и ОДКБ, отметил он.
В частности, в Белоруссии, где в конституции закреплена ответственность государства за сохранение исторической памяти, также бережно относятся к общей истории, ценностям и традициям, сказал Шевцов. Особое внимание там придается работе по международному признанию геноцида советского народа в годы войны, обратил внимание он.
"Страны Южного Кавказа, так же как и СНГ в целом, испытывают на себе возрастающее давление западников по насаждению своих деструктивных ценностей", - добавил Шевцов.
По его словам, с Арменией РФ связывает единое понимание о недопустимости принижения роли и значения традиционных семейных ценностей в жизни общества. Русская православная и Армянская апостольская церкви совместно противостоят попыткам ряда западных стран дискредитировать традиционные ценности, отметил замсекретаря Совбеза РФ.
В Грузии власти нашли возможность и силы дать отпор наступлению на традиционный уклад, попытки внедрения несвойственных кавказским народам псевдоценностей, сказал Шевцов.
Азербайджане институт семьи является одним из ключевых элементов официальной идеологии и национального менталитета. Однополые браки не регистрируются, не признаются законом", - рассказал он.
Казахстане благодаря сложившемуся географического расположению на стыке распространения православия и ислама у местного населения также закрепились такие основополагающие ценности, как приверженность межкультурному, межэтническому и межрелигиозному согласию", - отметил Шевцов.
Киргизия, по его словам, поддерживает инициативы по продвижению основ светского государства, укрепления традиционных духовных ценностей, в том числе с учётом российского опыта.
В Таджикистане политика по сохранению традиций, обычаев, моральных устоев, укрепления института семьи и брака проводится на национальном уровне, обратил внимание Шевцов.
Узбекистане последнее десятилетие идёт системная работа по сохранению и развитию традиционных ценностей, патриотического воспитанию детей и молодёжи и продвижению здоровых ценностных ориентиров в отношении семьи, преемственности поколений и уважения к старшим", - заключил Шевцов.
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
Вчера, 11:20
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
Вчера, 11:20
 
РоссияБелоруссияАрменияСНГБРИКСОДКБ
 
 
Версия 2023.1 Beta
