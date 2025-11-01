У России много единомышленников, заявили в Совбезе

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Развитие образа России как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей является одним из приоритетов внешней политики, в этом вопросе у нас много единомышленников, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
"Несмотря на то, что все народы и стран СНГ разные, нас много что объединяет. В первую очередь, это приверженность нашим традиционным духовно-нравственным ценностям. Приоритетом нашим во внешнеполитической деятельности, одним из, является развитие образа Российской Федерации как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей", - сказал Шевцов на форуме "Народы России".
В частности, в Белоруссии, где в конституции закреплена ответственность государства за сохранение исторической памяти, также бережно относятся к общей истории, ценностям и традициям, сказал Шевцов. Особое внимание там придается работе по международному признанию геноцида советского народа в годы войны, обратил внимание он.
"Страны Южного Кавказа, так же как и СНГ в целом, испытывают на себе возрастающее давление западников по насаждению своих деструктивных ценностей", - добавил Шевцов.
По его словам, с Арменией РФ связывает единое понимание о недопустимости принижения роли и значения традиционных семейных ценностей в жизни общества. Русская православная и Армянская апостольская церкви совместно противостоят попыткам ряда западных стран дискредитировать традиционные ценности, отметил замсекретаря Совбеза РФ.
В Грузии власти нашли возможность и силы дать отпор наступлению на традиционный уклад, попытки внедрения несвойственных кавказским народам псевдоценностей, сказал Шевцов.
"В Азербайджане институт семьи является одним из ключевых элементов официальной идеологии и национального менталитета. Однополые браки не регистрируются, не признаются законом", - рассказал он.
"В Казахстане благодаря сложившемуся географического расположению на стыке распространения православия и ислама у местного населения также закрепились такие основополагающие ценности, как приверженность межкультурному, межэтническому и межрелигиозному согласию", - отметил Шевцов.
Киргизия, по его словам, поддерживает инициативы по продвижению основ светского государства, укрепления традиционных духовных ценностей, в том числе с учётом российского опыта.
В Таджикистане политика по сохранению традиций, обычаев, моральных устоев, укрепления института семьи и брака проводится на национальном уровне, обратил внимание Шевцов.
"В Узбекистане последнее десятилетие идёт системная работа по сохранению и развитию традиционных ценностей, патриотического воспитанию детей и молодёжи и продвижению здоровых ценностных ориентиров в отношении семьи, преемственности поколений и уважения к старшим", - заключил Шевцов.