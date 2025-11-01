У России много единомышленников, заявили в Совбезе

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Развитие образа России как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей является одним из приоритетов внешней политики, в этом вопросе у нас много единомышленников, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

"Страны Южного Кавказа, так же как и СНГ в целом, испытывают на себе возрастающее давление западников по насаждению своих деструктивных ценностей", - добавил Шевцов.