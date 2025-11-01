https://ria.ru/20251101/peterburg-2052266111.html
В Петербурге задержали подозреваемых в финансировании ФБК*
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
санкт-петербург
ленинградская область
Задержание в Санкт-Петербурге подозреваемых в финансировании ФБК*
Подозреваемых в финансировании ФБК* (признан в России экстремистским и ликвидирован) задержали в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Судя по кадрам видео, предоставленном УФСБ, задержаны молодой человек и девушка.
ФСБ задержала в Петербурге двух подозреваемых в финансировании ФБК
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Подозреваемых в финансировании ФБК* (признан в России экстремистским и ликвидирован) задержали в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные граждане инициативно оказывали финансовую помощь НКО "ФБК"*, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По этому факту возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 282.3 УК РФ
(финансирование экстремистской деятельности).
Судя по кадрам видео, предоставленном УФСБ, задержаны молодой человек и девушка.
Сообщается, что фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
* признан в России экстремистским и ликвидирован