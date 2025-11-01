В Петербурге задержали подозреваемых в финансировании ФБК*

Рейтинг@Mail.ru
10:58 01.11.2025 (обновлено: 11:03 01.11.2025)
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Подозреваемых в финансировании ФБК* (признан в России экстремистским и ликвидирован) задержали в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные граждане инициативно оказывали финансовую помощь НКО "ФБК"*, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По этому факту возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).
Судя по кадрам видео, предоставленном УФСБ, задержаны молодой человек и девушка.
Сообщается, что фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

* признан в России экстремистским и ликвидирован
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
