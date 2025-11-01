В МВД рассказали о блогере, подозреваемом в мошенничестве с детьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Блогер и его соучастники, которые выманивали у детей данные банковских карт родителей и sms-коды для последующего хищения денег со счетов, причастны к 30 эпизодам мошенничества на территории России, ущерб от этой "деятельности" составил не менее 5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.