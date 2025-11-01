В МВД рассказали о блогере, подозреваемом в мошенничестве с детьми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Блогер и его соучастники, которые выманивали у детей данные банковских карт родителей и sms-коды для последующего хищения денег со счетов, причастны к 30 эпизодам мошенничества на территории России, ущерб от этой "деятельности" составил не менее 5 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В пятницу городской главк СК РФ сообщал о задержании блогера и двух его соучастников, живущих в разных регионах России, которые, предположительно, обещали детям внутриигровую валюту, выманивая у них данные банковских карт родителей и sms-коды для последующего хищения денег со счетов. Сообщалось, что троим фигурантам дела о мошенничестве предъявлено обвинение. Объединенная пресс-служба судов Петербурга позднее сообщала, что двое обвиняемых, один из которых несовершеннолетний, отправлены под домашний арест.
Как уточнила полиция Петербурга, сотрудники которой были задействованы в задержании фигурантов из Кургана и Комсомольска на Амуре, ущерб от их незаконной деятельности составил, по предварительным данным, не менее 5 миллионов рублей.
"На данный момент установлена причастность фигурантов к двум эпизодам в Петербурге и Ленинградской области, а также к 28 случаям в других регионах России", – рассказали в ГУМВД.
В настоящее время правоохранители устанавливают новые эпизоды мошенничества, к которым могут быть причастны обвиняемые.