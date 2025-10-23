Ремонт одной из самых загруженных трасс в Ленобласти завершится в ноябре

В пресс-службе правительства Ленинградской области добавили, что ремонтные работы идут на отрезке в три с половиной километра от развязки с кольцевой автомобильной дорогой (КАД) до Нового Девяткино, включая улицу Центральную в Мурино. "Подрядчик уже снял старый слой асфальта и уложил два новых, а также расчистил придорожную территорию", - уточняют в пресс-службе.