Ремонт одной из самых загруженных трасс в Ленобласти завершится в ноябре
Ремонт одной из самых загруженных трасс в Ленобласти завершится в ноябре
Ремонт на одном из самых загруженных участков дороги Санкт-Петербург – Матокса завершится до 30 ноября, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Ремонт на одном из самых загруженных участков дороги Санкт-Петербург – Матокса завершится до 30 ноября, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Участком дороги Санкт-Петербург
– Матокса ежедневно пользуются порядка 35 тысяч автомобилистов. За время эксплуатации образовались многочисленные ямы, выбоины и выраженная колейность – текущий ремонт должен значительно улучшить ситуацию. Все работы на отрезке от развязки с КАД
до Нового Девяткино идут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Основные работы на объекте уже выполнены", - сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области
по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин
.
По его словам, подрядчик заканчивает обустройство тротуаров. Также планируется завершить установку знаков и нанесение разметки проезжей части.
В пресс-службе правительства Ленинградской области добавили, что ремонтные работы идут на отрезке в три с половиной километра от развязки с кольцевой автомобильной дорогой (КАД) до Нового Девяткино, включая улицу Центральную в Мурино. "Подрядчик уже снял старый слой асфальта и уложил два новых, а также расчистил придорожную территорию", - уточняют в пресс-службе.