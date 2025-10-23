Рейтинг@Mail.ru
14:45 23.10.2025
Путин собрал Совет по демографии
Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, передает корреспондент РИА Новости, 23.10.2025
россия, москва, нижегородская область, валентина матвиенко, татьяна голикова, игорь щеголев, совет федерации рф, российская академия наук, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Москва, Нижегородская область, Валентина Матвиенко, Татьяна Голикова, Игорь Щеголев, Совет Федерации РФ, Российская академия наук, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, передает корреспондент РИА Новости.
В заседании принимают участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Татьяна Голикова, полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, президент Российской академии наук Геннадий Красников, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, руководитель Росстата Сергей Галкин, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор ВГТР Олег Добродеев, глава исполкома движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов, гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко, председатель "Деловой России" Алексей Репик, председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В числе приглашенных участников заседания также министр труда РФ Антон Котяков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Мордовии Артем Здунов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Росатома Алексей Лихачев, гендиректор корпорации "ВК" Владимир Кириенко.
Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе заседания будут обсуждаться региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми, сообщили накануне в Кремле.
Россия, Москва, Нижегородская область, Валентина Матвиенко, Татьяна Голикова, Игорь Щеголев, Совет Федерации РФ, Российская академия наук, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
