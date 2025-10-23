Путин собрал Совет по демографии

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе заседания будут обсуждаться региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми, сообщили накануне в Кремле.