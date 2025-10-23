Рейтинг@Mail.ru
Семейная ипотека превращается в столичную, заявила Матвиенко
15:14 23.10.2025 (обновлено: 15:20 23.10.2025)
Семейная ипотека превращается в столичную, заявила Матвиенко
валентина матвиенко, совет федерации рф, москва, жилье, санкт-петербург, ленинградская область
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Москва, Жилье, Санкт-Петербург, Ленинградская область
Семейная ипотека превращается в столичную, заявила Матвиенко

Матвиенко заявила что семьи должны улучшать жилищные условия у себя в регионе

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Семейная ипотека превращается в "столичную ипотеку", необходимо, чтобы семьи улучшали жилищные условия у себя в регионе, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.
"Семейная ипотека сегодня превращается в "столичную ипотеку", потому что более половины вот этих льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Мы считаем, необходимо создать условия, чтобы семьи с детьми могли улучшать свои жилищные условия в районе, где они фактически проживают", - сказала она в ходе заседания Совета.
Заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин оценил эффективность идеи маткапитала
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФМоскваЖильеСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
