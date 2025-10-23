Семейная ипотека превращается в столичную, заявила Матвиенко

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Семейная ипотека превращается в "столичную ипотеку", необходимо, чтобы семьи улучшали жилищные условия у себя в регионе, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.