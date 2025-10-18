https://ria.ru/20251018/holand-2049129167.html
Дубль Холанда помог обыграть "Эвертон" в матче чемпионата Англии
Дубль Холанда помог обыграть "Эвертон" в матче чемпионата Англии - РИА Новости, 18.10.2025
Дубль Холанда помог обыграть "Эвертон" в матче чемпионата Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T19:08:00+03:00
2025-10-18T19:08:00+03:00
2025-10-18T19:08:00+03:00
футбол
спорт
англия
манчестер
эрлинг холанд
английская премьер-лига (апл)
манчестер сити
эвертон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889652954_0:408:2048:1560_1920x0_80_0_0_c004aaafe60e67f80470dbc4932050ba.jpg
https://rsport.ria.ru/20251010/apl-2047517177.html
англия
манчестер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889652954_0:216:2048:1752_1920x0_80_0_0_01e90fc9d74ccb23425bf7b7c9e654ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, англия, манчестер, эрлинг холанд, английская премьер-лига (апл), манчестер сити, эвертон
Футбол, Спорт, Англия, Манчестер, Эрлинг Холанд, Английская премьер-лига (АПЛ), Манчестер Сити, Эвертон
Дубль Холанда помог обыграть "Эвертон" в матче чемпионата Англии
Дубль Холанда принес "Манчестер Сити" победу над "Эвертоном" в матче АПЛ МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в
Манчестере
завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дублем отметился Эрлинг Холанд (58-я и 63-я минуты). Норвежец забивает в 11 матчах за клуб и национальную сборную подряд.
18 октября 2025 • начало в 17:00
Завершен
58’ •
Эрлинг Холанд
(
Nico O'Reilly)
63’ •
Эрлинг Холанд
(
Савио)
"Манчестер Сити", набрав 16 очков, поднялся на первое место турнирной таблицы чемпионата. "Эвертон" (11) располагается на десятой строчке.
В следующем туре "Манчестер Сити" 26 октября сыграет в гостях с "Астон Виллой", а "Эвертон" в этот же день примет "Тоттенхэм".
Результаты других матчей:
"Брайтон" - "Ньюкасл Юнайтед" - 2:1;
"Кристал Пэлас" - "Борнмут" - 3:3;
"Сандерленд" - "Вулверхэмптон" - 2:0.