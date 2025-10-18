Рейтинг@Mail.ru
Дубль Холанда помог обыграть "Эвертон" в матче чемпионата Англии
Футбол
 
19:08 18.10.2025
Дубль Холанда помог обыграть "Эвертон" в матче чемпионата Англии
Дубль Холанда помог обыграть "Эвертон" в матче чемпионата Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости, 18.10.2025
футбол
спорт
англия
манчестер
эрлинг холанд
английская премьер-лига (апл)
манчестер сити
эвертон
англия
манчестер
спорт, англия, манчестер, эрлинг холанд, английская премьер-лига (апл), манчестер сити, эвертон
Футбол, Спорт, Англия, Манчестер, Эрлинг Холанд, Английская премьер-лига (АПЛ), Манчестер Сити, Эвертон
Дубль Холанда помог обыграть "Эвертон" в матче чемпионата Англии

Дубль Холанда принес "Манчестер Сити" победу над "Эвертоном" в матче АПЛ

© пресс-служба клуба "Манчестер Сити"Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© пресс-служба клуба "Манчестер Сити"
Эрлинг Холанд. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дублем отметился Эрлинг Холанд (58-я и 63-я минуты). Норвежец забивает в 11 матчах за клуб и национальную сборную подряд.
Английская премьер-лига (АПЛ)
18 октября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Манчестер Сити
2 : 0
Эвертон
58‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Nico O'Reilly)
63‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Савио)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Манчестер Сити", набрав 16 очков, поднялся на первое место турнирной таблицы чемпионата. "Эвертон" (11) располагается на десятой строчке.
В следующем туре "Манчестер Сити" 26 октября сыграет в гостях с "Астон Виллой", а "Эвертон" в этот же день примет "Тоттенхэм".
Результаты других матчей:
"Бернли" - "Лидс" - 2:0;
"Брайтон" - "Ньюкасл Юнайтед" - 2:1;
"Кристал Пэлас" - "Борнмут" - 3:3;
"Сандерленд" - "Вулверхэмптон" - 2:0.
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Холанда признали лучшим футболистом месяца в АПЛ
10 октября, 14:12
 
ФутболСпортАнглияМанчестерЭрлинг ХоландАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Манчестер СитиЭвертон
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
