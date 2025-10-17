Названо возможное место встречи Путина и Трампа в Будапеште

БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Крупнейший в Венгрии стадион, названный в честь известного венгерского футболиста Ференца Пушкаша, здание заседаний правительства Венгрии, сохранившее историческое название "монастырь кармелитов", и восстановленный архитектурный комплекс, включающий сад на Замковом холме в Буде, - в последние годы в этих местах проходили крупнейшие в Венгрии политические мероприятия. Где в Будапеште может пройти саммит России и США - в материале РИА Новости.

В ходе последнего визита президента России Владимира Путина в Венгрию в 2019 году его встреча с Орбаном проходила именно там.

В период председательства Венгрии в ЕС во второй половине 2024 года в Будапеште состоялись саммит Европейского политического сообщества, на который приехали лидеры более 40 стран, и неформальный саммит ЕС. Площадкой для них выступил крупнейший в Венгрии стадион "Пушкаш арена", построенный в 2019 году к чемпионату Европы по футболу и вмещающий более 67 тысяч зрителей. Там же состоялось последнее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии в сентябре 2024 года.

Крупные форумы, а также ежегодные выступления Орбана часто проходят в помещениях архитектурного комплекса "Варкерт базар", построенного во второй половине XIX века в стиле неоренессанс по проекту знаменитого венгерского архитектора Миклоша Ибля. Комплекс, включающий павильоны и галереи в Замковом саду, претерпел разрушения во время Второй мировой войны и был восстановлен только в 2014 году. В четверг там прошел форум, посвященный венграм за рубежом, с участием Орбана.