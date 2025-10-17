Рейтинг@Mail.ru
Названо возможное место встречи Путина и Трампа в Будапеште - РИА Новости, 17.10.2025
01:28 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/vstrecha-2048751226.html
Названо возможное место встречи Путина и Трампа в Будапеште
Названо возможное место встречи Путина и Трампа в Будапеште - РИА Новости, 17.10.2025
Названо возможное место встречи Путина и Трампа в Будапеште
Крупнейший в Венгрии стадион, названный в честь известного венгерского футболиста Ференца Пушкаша, здание заседаний правительства Венгрии, сохранившее... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T01:28:00+03:00
2025-10-17T01:28:00+03:00
в мире
венгрия
будапешт
россия
владимир путин
виктор орбан
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152955/16/1529551608_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_37da388feda1a526ad1910eff940229d.jpg
https://ria.ru/20251016/ssha-2048735134.html
https://ria.ru/20251016/ssha-2048718097.html
венгрия
будапешт
россия
в мире, венгрия, будапешт, россия, владимир путин, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз
В мире, Венгрия, Будапешт, Россия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Евросоюз
Названо возможное место встречи Путина и Трампа в Будапеште

Путин и Трамп в Будапеште могут встретиться в монастыре или на стадионе

БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Крупнейший в Венгрии стадион, названный в честь известного венгерского футболиста Ференца Пушкаша, здание заседаний правительства Венгрии, сохранившее историческое название "монастырь кармелитов", и восстановленный архитектурный комплекс, включающий сад на Замковом холме в Буде, - в последние годы в этих местах проходили крупнейшие в Венгрии политические мероприятия. Где в Будапеште может пройти саммит России и США - в материале РИА Новости.
Американский президент Дональд Трамп по итогам телефонного разговора заявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в столице Венгрии. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин сразу поддержал эту идею.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США
Вчера, 22:30
В последние годы встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с лидером КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главами других стран в ходе их государственных визитов в Венгрию проходили в здании, где проходят заседания венгерского правительства и где расположена резиденция самого премьера - дворце в стиле барокко, сохранившем историческое название "монастырь кармелитов", который ранее располагался на этом месте.
В ходе последнего визита президента России Владимира Путина в Венгрию в 2019 году его встреча с Орбаном проходила именно там.
В период председательства Венгрии в ЕС во второй половине 2024 года в Будапеште состоялись саммит Европейского политического сообщества, на который приехали лидеры более 40 стран, и неформальный саммит ЕС. Площадкой для них выступил крупнейший в Венгрии стадион "Пушкаш арена", построенный в 2019 году к чемпионату Европы по футболу и вмещающий более 67 тысяч зрителей. Там же состоялось последнее заседание российско-венгерской межправительственной комиссии в сентябре 2024 года.
Крупные форумы, а также ежегодные выступления Орбана часто проходят в помещениях архитектурного комплекса "Варкерт базар", построенного во второй половине XIX века в стиле неоренессанс по проекту знаменитого венгерского архитектора Миклоша Ибля. Комплекс, включающий павильоны и галереи в Замковом саду, претерпел разрушения во время Второй мировой войны и был восстановлен только в 2014 году. В четверг там прошел форум, посвященный венграм за рубежом, с участием Орбана.
Приезжающие с государственным визитом лидеры стран и их делегации часто останавливаются в отеле Four Seasons, расположенного в историческом здании дворца Грешема в стиле модерн на берегу Дуная у Цепного моста. В частности, Си Цзиньпин в 2023 году и Биньямин Нетаньяху в 2024 году останавливались там.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
Вчера, 20:41
 
В миреВенгрияБудапештРоссияВладимир ПутинВиктор ОрбанДональд ТрампЕвросоюз
 
 
