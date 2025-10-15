Рейтинг@Mail.ru
"Все решили выйти": Трамп набросился на БРИКС - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/tramp-2048286640.html
"Все решили выйти": Трамп набросился на БРИКС
"Все решили выйти": Трамп набросился на БРИКС - РИА Новости, 15.10.2025
"Все решили выйти": Трамп набросился на БРИКС
Страны-участницы БРИКС якобы активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин, с таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп на... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T00:33:00+03:00
2025-10-15T00:33:00+03:00
в мире
сша
россия
бразилия
дональд трамп
юрий ушаков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5c01a446452718cb1aeccdb9024685c.jpg
https://ria.ru/20251015/tramp-2048286516.html
https://ria.ru/20251014/tramp-2048278119.html
https://ria.ru/20251014/tramp-2048272639.html
сша
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_74a488accbf8d9b8a009ce3f9ce16577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, бразилия, дональд трамп, юрий ушаков, брикс
В мире, США, Россия, Бразилия, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, БРИКС
"Все решили выйти": Трамп набросился на БРИКС

Трамп заявил, что все страны якобы решили выйти из БРИКС, опасаясь пошлин США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Страны-участницы БРИКС якобы активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин, с таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем.
"И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы (США. — Прим. Ред.) собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Трамп похвалил сирены на улицах Вашингтона
00:24
Какие конкретно страны якобы решили выйти из БРИКС, Трамп при этом не уточнил. В реальности ни одна из стран из объединения с момента его создания не выходила.
Президент США назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые только задумываются о присоединении к организации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп рассматривает возможность прекращения торговли с Китаем
Вчера, 22:48
В сентябре лидеры БРИКС в ходе онлайн-саммита заявили, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает общемировое развитие. Они также отметили, что односторонние действия и запугивание оказывают отрицательное влияние на международный порядок, угрожая международному праву и установленным нормам.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
США располагают большим запасом ракет Tomahawk, заявил Трамп
Вчера, 21:57
 
В миреСШАРоссияБразилияДональд ТрампЮрий УшаковБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала