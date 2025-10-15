"Все решили выйти": Трамп набросился на БРИКС

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Страны-участницы БРИКС якобы активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин, с таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем.
Какие конкретно страны якобы решили выйти из БРИКС, Трамп при этом не уточнил. В реальности ни одна из стран из объединения с момента его создания не выходила.
Президент США назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые только задумываются о присоединении к организации.
В сентябре лидеры БРИКС в ходе онлайн-саммита заявили, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает общемировое развитие. Они также отметили, что односторонние действия и запугивание оказывают отрицательное влияние на международный порядок, угрожая международному праву и установленным нормам.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.