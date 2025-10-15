"Все решили выйти": Трамп набросился на БРИКС

Президент США назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые только задумываются о присоединении к организации.

В сентябре лидеры БРИКС в ходе онлайн-саммита заявили, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что подрывает общемировое развитие. Они также отметили, что односторонние действия и запугивание оказывают отрицательное влияние на международный порядок, угрожая международному праву и установленным нормам.