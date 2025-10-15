Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не знают о возможном выходе стран из БРИКС из-за пошлин США - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/kreml-2048378144.html
В Кремле не знают о возможном выходе стран из БРИКС из-за пошлин США
В Кремле не знают о возможном выходе стран из БРИКС из-за пошлин США - РИА Новости, 15.10.2025
В Кремле не знают о возможном выходе стран из БРИКС из-за пошлин США
В Кремле не располагают информацией о том, что страны БРИКС намерены выйти из объединения из-за угрозы американских пошлин, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:39:00+03:00
2025-10-15T13:39:00+03:00
в мире
россия
сша
бразилия
дмитрий песков
дональд трамп
юрий ушаков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878077783_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_a9a294dc543f66a3ce3da4381d49a2fc.jpg
https://ria.ru/20251015/tramp-2048286640.html
россия
сша
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878077783_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_688361c33b2b0f83adc9e16df82fea8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, бразилия, дмитрий песков, дональд трамп, юрий ушаков, брикс
В мире, Россия, США, Бразилия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, БРИКС
В Кремле не знают о возможном выходе стран из БРИКС из-за пошлин США

Песков: в Кремле не знают о возможности выхода стран из БРИКС из-за пошлин США

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о том, что страны БРИКС намерены выйти из объединения из-за угрозы американских пошлин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем выступил с утверждением, что якобы страны - участницы БРИКС активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин. Президент США назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые только задумываются о присоединении к организации.
"Что касается того, что все страны вышли, я, честно говоря, такой информацией не располагаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о заявлении Трампа.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами - партнерами БРИКС. Шестого января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
Президент США Дональд Трамп выступает на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милей в зале заседаний кабинета министров Белого дома. 14 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Все решили выйти": Трамп набросился на БРИКС
Вчера, 00:33
 
В миреРоссияСШАБразилияДмитрий ПесковДональд ТрампЮрий УшаковБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала