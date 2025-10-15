В Кремле не знают о возможном выходе стран из БРИКС из-за пошлин США

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о том, что страны БРИКС намерены выйти из объединения из-за угрозы американских пошлин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем выступил с утверждением, что якобы страны - участницы БРИКС активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин. Президент США назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые только задумываются о присоединении к организации.
"Что касается того, что все страны вышли, я, честно говоря, такой информацией не располагаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о заявлении Трампа.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами - партнерами БРИКС. Шестого января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.
"Все решили выйти": Трамп набросился на БРИКС
Вчера, 00:33