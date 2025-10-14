Спецоперация, 14 октября: Российские войска освободили Балаган в ДНР

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Балаган в Донецкой Народной Республике, а также продолжили продвижение в восточных кварталах Димитрова, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник.

Также в сводке указывается, что "Центр" и другие российские группировки нанесли поражение украинским войскам, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом потеряли до 1560 военнослужащих.

Кроме того, Киев лишился танка, 14 боевых бронированных машин, десяти артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и 12 складов боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам горюче-смазочных материалов, ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили десять управляемых авиабомб, шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США и 195 беспилотников самолётного типа.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.10.2025 © Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.10.2025

Нехватка личного состава в ВСУ

В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что в районе Варачино в Сумской области была полностью уничтожена штурмовая группа ВСУ, попытавшаяся провести контратаку. Кроме того, по словам собеседника агентства, командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ из-за нехватки личного состава переводит в штурмовики специалистов батальона ПВО и артиллеристов и держит военнослужащих на позициях на харьковском направлении более пяти месяцев.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что ВС РФ уничтожили понтонную переправу, которую ВСУ пытались навести в районе Гороховатки в Харьковской области , чтобы перебросить силы на восточный берег Оскольского водохранилища.

Также, по словам Марочко, российские войска контролируют половину Новосёловки в Краснолиманском районе ДНР и расширили зону контроля в районе Дерилово.

ФСБ

ФСБ сообщила во вторник о возбуждении уголовных дел против экс-главы ЮКОСа , иноагента Михаила Ходорковского и его пособников из числа "Антивоенного комитета России" (АКР, признан нежелательным в РФ ) по статьям о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и призывам к террору. В частности, Ходорковский и другие учредители АКР финансируют украинские военизированные националистические подразделения, которые в России признаны террористическими, и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России.

Ограниченные возможности

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре Center for a New American Security (CNAS) Стейси Петтиджон, что США смогут поставить Киеву только от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не сможет значительно изменить динамику военных действий в конфликте на Украине

Кроме того, бывший сотрудник Пентагона Марк Канчиан сообщил изданию, что в общей сложности США располагают 4150 ракетами Tomahawk. По данным Financial Times, ограниченные возможности Вашингтона по поставке этих ракет связаны с тем, что с 2022 года Пентагон закупил 200 изделий, и более 120 из них уже израсходованы, а в бюджете на 2026 год американское военное ведомство запросило финансирование всего на 57 Tomahawk.

В то же время украинское издание Kyiv Post со ссылкой на осведомлённые источники утверждает, что потенциальное решение президента США Дональда Трампа об отправке на Украину ракет Tomahawk нацелено в том числе на то, чтобы призвать Европу к более решительным действиям, подтолкнуть Берлин к поставке Киеву ракет Taurus.

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Минск мог бы помочь найти консенсус в разрешении конфликта на Украине. По его словам, в стране знают и россиян, и украинцев, а президент Белоруссии Александр Лукашенко хорошо понимает, как обстоят дела на самом деле, поэтому проблему стоило бы решить с учётом белорусского понимания "этой истории". Других вариантов пока не просматривается, отметил глава КГБ.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ Рафаэль Гросси продолжает активно работать с Россией и Украиной, чтобы Запорожская АЭС была подключена к электросети как можно скорее, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.

Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России, заявил РИА Новости, что англичане, которые воюют за ВСУ, являются действующими британскими военными либо агентами MI6

Миннис обратил внимание на то, что в ВСУ иностранцам попасть несложно – в социальных сетях есть страницы, где активно вербуют западных граждан. Своих земляков он призвал не поддаваться этой пропаганде: "Изучите, за кого вы сражаетесь. Но, к сожалению, большинство этого не сделает. Они находятся на неправильной стороне истории... Так что не умирайте напрасно".

Британские танки Challenger, по словам Минниса, постоянно уничтожаются в дуэлях с российскими танками.

Подсчеты немецкого Института мировой экономики Киля (IfW Kiel) в Германии свидетельствуют, что объём военной помощи Украине резко сократился в июле и августе, несмотря на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). В первой половине 2025 года среднемесячный объем выделяемой военной помощи превысил показатели 2022-2024 годов. Однако летом выделение средств на военную помощь со стороны европейских стран сократилось на 57% по сравнению с январём - июнем 2025 года.

Колумбийские наемники не имеют возможности вернуться с Украины, затруднена даже репатриация тел, рассказал РИА Новости отставной колумбийский военный, правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке

Родственники наёмников рассказали Инкапье, что тех боевиков, кто хотел покинуть ВСУ и Украину, лишили доступа к средствам связи и угрожали запереть в подвале. Украина, по его словам, является неподходящим "местом для работы", те кто нанимают здесь колумбийцев, не соблюдают договоренности, обманывают, угрожают отобрать зарплату и не имеют никакого плана возвращения наёмников на родину.

Польша не может больше принимать мигрантов с Украины, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM. По его мнению, Польша должна уделить больше внимания адаптации украинцев в стране. Пшидач заявил, что необходимо начать процесс их инкультурации, чтобы не допустить возникновения ситуации, в которой "создавались бы какие-то отдельные районы".

Полтора миллиона украинцев в розыске

Днепропетровской области. Украинские СМИ во вторник неоднократно сообщали о взрывах в Сумах. Также сообщалось о взрыве в Павлограде

Оперативное командование "Север" ВСУ сообщило о пожаре на нефтебазе в Черниговской области

Министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что порядка 1,7 миллиона молодых людей выехали из страны с 2022 года. По его словам, многие из них "выехали на учёбу и не смогли вернуться".

Депутат Верховной рады Галина Янченко заявила, что 1,5 миллиона мужчин призывного возраста находятся в розыске на Украине из-за того, что не обновили свои учетные данные в военкомате. По её словам, если одного из таких граждан остановят сотрудники военкоматов, "то всё, привет, учебные центры".