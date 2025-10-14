Сборная Казахстана по футболу лишилась шансов на выход на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
00:01 14.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Казахстана по футболу лишилась шансов на выход на ЧМ-2026

Сборная Казахстана сыграла вничью с Северной Македонией в отборе к ЧМ-2026

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сборная Казахстана на выезде сыграла вничью с командой Северной Македонии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы J прошла в Скопье и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей дебютным голом за национальную команду отметился Динмухамед Караман (54-я минута). У хозяев отличился Энис Барди (74).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J
13 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Северная Македония
1 : 1
Казахстан
74‎’‎ • Энис Барди
54‎’‎ • Динмухамед Караман
Календарь Турнирная таблица История встреч
В другом матче группы сборная Бельгии на выезде обыграла команду Уэльса со счетом 4:2.
Сборная Бельгии набрала 14 очков и вышла в лидеры группы J, команда Северной Македонии располагается на второй позиции с 13 очками. На третьем месте идет сборная Уэльса (10 очков), далее располагаются сборная Казахстана (7), которая потеряла математические шансы на выход на чемпионат мира, и сборная Лихтенштейна (0).
