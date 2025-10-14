Сборная Казахстана по футболу лишилась шансов на выход на ЧМ-2026

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сборная Казахстана на выезде сыграла вничью с командой Северной Македонии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы J прошла в Скопье и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей дебютным голом за национальную команду отметился Динмухамед Караман (54-я минута). У хозяев отличился Энис Барди (74).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J
13 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
74’ • Энис Барди
54’ • Динмухамед Караман
Сборная Бельгии набрала 14 очков и вышла в лидеры группы J, команда Северной Македонии располагается на второй позиции с 13 очками. На третьем месте идет сборная Уэльса (10 очков), далее располагаются сборная Казахстана (7), которая потеряла математические шансы на выход на чемпионат мира, и сборная Лихтенштейна (0).
Сборная Косова обыграла Швецию в матче отбора к ЧМ-2026
13 октября 2025, 23:58