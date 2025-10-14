МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел три международных телефонных разговора во вторник.
Первый состоялся с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подготовку к визиту Токаева в Россию в ноябре.
Позднее Путин поговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Они затронули совместные проекты двух стран, в том числе в сфере энергетики.
Еще одна беседа прошла с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский президент поблагодарил коллегу за теплый прием во время визита в Душанбе. Кроме того, лидеры отметили, что прошедшие в Таджикистане переговоры были конструктивными, а солидный пакет подписанных документов придаст импульс дальнейшему развитию отношений двух стран.
На прошлой неделе Путин посетил Таджикистан с трехдневным визитом. Он принял участие во Втором саммите "Центральная Азия — Россия", заседании Совета глав государств СНГ, провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и другими иностранными лидерами.
