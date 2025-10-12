Гол Левандовского помог сборной Польши обыграть литовцев в отборе ЧМ

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сборная Польши на выезде обыграла команду Литвы в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча в Каунасе завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили экс-футболист московского "Динамо" Себастьян Шиманьский (15-я минута) и Роберт Левандовский (64).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G
12 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
15’ • Себастьян Шиманьский
64’ • Роберт Левандовский
В следующем матче сборная Польши 14 ноября примет команду Нидерландов, литовцы тремя днями позднее на выезде также сыграют с нидерландцами.
В матче группы L сборная Хорватии на своем поле разгромила команду Гибралтара со счетом 3:0.
