Граница на замке. Почему российских туристов не пускают в Южную Корею

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. В последние месяцы несколько десятков российских туристов не смогли попасть в Южную Корею: пограничники выясняли цель визита, проверяли билеты и брони отелей, а потом выдавали бумагу о депортации. МИД России еще в июне рекомендовал путешественникам заранее подготовить ответы на вопросы, которые может задать миграционный офицер. Власти Южной Кореи отрицают предвзятость в отношении россиян, но туроператоры констатируют ужесточение контроля и советуют тщательнее готовиться к поездке.

Вопросы на засыпку

Ульяна, туристка из Санкт-Петербурга, планировала провести каникулы в Южной Корее. Летела в Сеул через Шанхай. У нее были оплачены отели, куплены обратные билеты и медстраховка, рассказала она "Известиям".

На паспортном контроле россиянку спросили о цели поездки, посмотрели распечатку маршрутного листа, потом отвели в комнату, где снова начали выяснять цели визита и предполагаемые занятия. "Были вопросы, на которые 90 процентов впервые приезжающих в страну вряд ли ответят. Например, офицеры хотели узнать, на чем туристка будет добираться до отеля. Ответ "на метро, автобусе или такси" вызвал дальнейшие вопросы", — рассказывает Ульяна.

Ее продолжили расспрашивать о цене поездки на общественном транспорте, времени перелета из Сеула до Пусана, улице, где расположены музеи. "Ощущение было, что я на школьном экзамене, а у преподавателя задача завалить. В моем случае — чтобы я не попала в страну", — вспоминает туристка.

По словам путешественницы, такой разговор — это стресс, при котором в отвечающего еще тычут пальцем, активно жестикулируют, ведут разговор на повышенных тонах. Беседа длилась около четырех часов. Ульяне не разрешали вставать, посетить туалет.

Затем сообщили, что ей отказано во въезде, а впереди — незамедлительная депортация в Россию. Но следующие четыре дня она провела в подвальном помещении в 18 квадратных метров без окон, с плохо работающей вентиляцией в компании с еще тремя десятками иностранцев-"отказников". В итоге Ульяну отправили в Россию и запретили въезд в Южную Корею на несколько лет.

В августе подобная история случилась с москвичкой Татьяной. После беседы с пограничниками ее долго держали в аэропорту, а потом депортировали, пишут "Тонкости туризма".

МИД России предупреждает

Ситуация не нова: некоторых российских туристов и ранее не пускали в Южную Корею. Так, в июне о проблеме высказывался консульский департамент МИД России. Дипломаты отмечали, что "в ряде случаев российским гражданам, прибывшим в Республику Корею в безвизовом порядке, отказывают во въезде".

Нашим согражданам для посещения этой азиатской страны виза не нужна. Но пограничники могут не пустить гостей, если подозревают в них потенциальных нелегальных трудовых мигрантов.

"Во избежание сложностей во время прохождения пограничного контроля рекомендуем вдумчиво и ответственно отнестись к заполнению заявления на получение электронного разрешения на въезд K-ETA , а также быть готовым дать исчерпывающие ответы на вопросы миграционных офицеров о цели визита, маршруте, месте пребывания и достаточности финансовых средств", — сообщили дипломаты.

Немассовые отказы

Посольство России в Южной Корее сообщает , что к ним не поступало жалоб от сограждан. "Не располагаем информацией о том, что эпизоды с немотивированным отказом нашим соотечественникам во въезде в Республику Корею носят массовый характер", — отмечают дипломаты.

Они подчеркивают, что сведениями о количестве запретов на пересечение границы россиянами южнокорейская сторона не делится, ссылаясь на служебный характер данных. Потому консульский отдел посольства просит соотечественников сообщать о сложностях по электронной почте для "последующей предметной проработки вопросов по дипломатическим каналам".

О том, что проблема не носит массового характера, говорят и в РСТ. За первое полугодие Южную Корею посетили более 110 тысяч россиян. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что по итогам 2025-го этот показатель достигнет 200 тысяч.

"На этом фоне отказ в пропуске 20 человек, причем в разное время, выглядит скорее статистической погрешностью, чем системной тенденцией", — пояснили РИА Новости в РСТ.

Эксперты союза поясняют, что "подобная практика — общемировой тренд. Пограничные службы Европы и США также тщательно проверяют путешественников, задают уточняющие вопросы и в случае подозрений или каких-то несоответствий имеют право аннулировать визу и развернуть обратно".

"Мы не можем отрицать очевидный факт: тому или иному человеку могут отказать во въезде, будь то Корея или любая другая страна. Но мы не подтверждаем того, что это массовая история в отношении россиян", — подчеркнули АТОР в московском офисе Национальной организации туризма Кореи (НОТК).

Там уточнили, что 8 октября связывались со всеми туроператорами, активно продающими путевки в Корею, и никто из них не подтвердил наличие такой проблемы у клиентов.

"Сейчас в Корее высокий сезон. Это период танпхуна ("пора красных кленов"), привлекающий в страну много гостей, в том числе из России. Туроператоры отправляют большие группы и индивидуальных путешественников. Но ни один из них не столкнулся с описанной в СМИ проблемой на границе", — отметили в НОТК.

Что делать туристам

Анализ РСТ показывает, что большинство заблокированных на границе путешественников не смогли четко выполнить базовые требования: у кого-то не было забронированного отеля или обратных билетов, другие не сумели внятно объяснить цель визита или маршрут поездки.

"На данном этапе нет оснований говорить о целенаправленной дискриминации российских туристов. Речь идет об ужесточении контроля за нелегальной миграцией, которое сегодня развернуто по всему миру", — поясняет эксперт РСТ, гендиректор компании VCP Travel Михаил Абасов.

По его словам, "туризм перешел в новую фазу — повышенной готовности. Правила игры изменились: теперь недостаточно просто получить визу. К поездке нужно готовиться тщательно, как к экзамену", — говорит Абасов.