В АТОР не подтвердили данные об отказах россиянам во въезде в Южную Корею

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Информация о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею не соответствует действительности, сообщили в Ассоциации туроператоров России по ссылкой на московский офис Национальной организации туризма Кореи (НОТК).
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что десятки россиян столкнулись с проблемами при прохождении границы Южной Кореи, указали в АТОР.
"Мы не можем отрицать очевидный факт: тому или иному человеку могут отказать во въезде, будь то Корея или любая другая страна. Но мы не подтверждаем того, что это массовая история в отношении россиян", – приводит АТОР слова представителя НОТК.
Там также указали, что сейчас в Корее высокий сезон, так как идет пора красных кленов, и в страну съезжается много туристов, в том числе из России. "Туроператоры в эти дни отправляют большие группы, а также индивидуальных туристов. Но ни один из них не столкнулся с описанной в СМИ проблемой на границе", – подчеркнули в московском офисе НОТК, призвав туристов не волноваться и не доверять непроверенной информации.
