В АТОР не подтвердили данные об отказах россиянам во въезде в Южную Корею

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Информация о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею не соответствует действительности, сообщили в Ассоциации туроператоров России по ссылкой на московский офис Национальной организации туризма Кореи (НОТК).

"Мы не можем отрицать очевидный факт: тому или иному человеку могут отказать во въезде, будь то Корея или любая другая страна. Но мы не подтверждаем того, что это массовая история в отношении россиян", – приводит АТОР слова представителя НОТК.