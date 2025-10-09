Рейтинг@Mail.ru
В АТОР не подтвердили данные об отказах россиянам во въезде в Южную Корею
10:42 09.10.2025
В АТОР не подтвердили данные об отказах россиянам во въезде в Южную Корею
В АТОР не подтвердили данные об отказах россиянам во въезде в Южную Корею
Информация о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею не соответствует действительности, сообщили в Ассоциации туроператоров России по ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2025
В АТОР не подтвердили данные об отказах россиянам во въезде в Южную Корею

Появились детали после сообщений об отказах россиянам во въезде в Южную Корею

Флаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Флаг Республики Корея. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Информация о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею не соответствует действительности, сообщили в Ассоциации туроператоров России по ссылкой на московский офис Национальной организации туризма Кореи (НОТК).
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что десятки россиян столкнулись с проблемами при прохождении границы Южной Кореи, указали в АТОР.
Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Южная Корея заявила о готовности добиваться санкций против России
18 ноября 2024, 15:40
"В турофисе страны в Москве уточнили, что 8 октября связывались со всеми туроператорами, активно продающими туры в Корею, и никто из них не подтвердил наличие такой проблемы у своих клиентов", - указано в сообщении ассоциации.
"Мы не можем отрицать очевидный факт: тому или иному человеку могут отказать во въезде, будь то Корея или любая другая страна. Но мы не подтверждаем того, что это массовая история в отношении россиян", – приводит АТОР слова представителя НОТК.
Там также указали, что сейчас в Корее высокий сезон, так как идет пора красных кленов, и в страну съезжается много туристов, в том числе из России. "Туроператоры в эти дни отправляют большие группы, а также индивидуальных туристов. Но ни один из них не столкнулся с описанной в СМИ проблемой на границе", – подчеркнули в московском офисе НОТК, призвав туристов не волноваться и не доверять непроверенной информации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Южная Корея испугалась ответа России на свои угрозы
17 июля 2024, 08:00
 
Ассоциация туроператоров России (АТОР)Южная КореяМоскваРоссияВ мире
 
 
