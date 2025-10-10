Рейтинг@Mail.ru
Путин пригласил лидеров стран СНГ посетить Россию в декабре - РИА Новости, 10.10.2025
11:13 10.10.2025
Путин пригласил лидеров стран СНГ посетить Россию в декабре
Путин пригласил лидеров стран СНГ посетить Россию в декабре
россия
снг
санкт-петербург
душанбе
владимир путин
в мире
россия, снг, санкт-петербург, душанбе, владимир путин, в мире
Россия, СНГ, Санкт-Петербург, Душанбе, Владимир Путин, В мире
Путин пригласил лидеров стран СНГ посетить Россию в декабре

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в Душанбе
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Россию на неформальную встречу в декабре.
"Если сочтете возможным, то я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас по традиции сложилось, в Петербурге в конце этого года, в преддверии Нового года, на неформальную нашу встречу", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.
В пятницу президент России Владимир Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе, где проходит заседание Совета глав государств содружества. В саммите СНГ также участвуют лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Участники заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе во время общего фотографирования - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Лидеры СНГ подписали пакет документов по итогам саммита в Душанбе
Россия СНГ Санкт-Петербург Душанбе Владимир Путин В мире
 
 
