https://ria.ru/20251010/vstrecha-2047468456.html
Путин пригласил лидеров стран СНГ посетить Россию в декабре
Путин пригласил лидеров стран СНГ посетить Россию в декабре - РИА Новости, 10.10.2025
Путин пригласил лидеров стран СНГ посетить Россию в декабре
Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Россию на неформальную встречу в декабре. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:13:00+03:00
2025-10-10T11:13:00+03:00
2025-10-10T11:18:00+03:00
россия
снг
санкт-петербург
душанбе
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047457206_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_bf2c14d53b30e8f2a1f70702a705fafd.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047446843.html
россия
санкт-петербург
душанбе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047457206_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_25ae3ba0cacc6cbfeb297d7c5d8cda74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, снг, санкт-петербург, душанбе, владимир путин, в мире
Россия, СНГ, Санкт-Петербург, Душанбе, Владимир Путин, В мире
Путин пригласил лидеров стран СНГ посетить Россию в декабре
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в России в декабре