Страны Центральной Азии изменили настрой в пользу России, заявил Ушаков

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал об изменении настроя стран Центральной Азии в пользу сотрудничества с Россией, есть порыв активизировать отношения с Российской Федерацией.
"Вчера был саммит "Россия-Центральная Азия", второй по счету. Резко изменился настрой в пользу сотрудничества с Россией! Я почему об этом говорю? Потому что первый саммит три года назад прошел, если так можно выразиться, гораздо более скучно: там не было такого порыва, что можно сейчас же активизировать отношения с Россией", - сказал Ушаков в интервью "Коммерсантъ".
Помощник главы государства, отвечая на уточняющий вопрос, отметил, что порыв стран был очевидным для всех.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в среду в Таджикистан с государственным визитом. В четверг он провел переговоры с таджикистанским президентом Эмомали Рахмоном и принял участие во втором саммите "Россия-Центральная Азия". Российский лидер также отдельно встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пятницу президент РФ принял участие в работе саммита СНГ и провел двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.