В Таджикистане опубликовали кадры вечерней прогулки Путина и лидеров СНГ
В Таджикистане опубликовали кадры вечерней прогулки Путина и лидеров СНГ - РИА Новости, 10.10.2025
В Таджикистане опубликовали кадры вечерней прогулки Путина и лидеров СНГ
Кадры вечерней прогулки президента РФ Владимира Путина и других лидеров перед неформальным обедом для глав делегаций государств – участников СНГ в Душанбе... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
россия
таджикистан
душанбе
владимир путин
ильхам алиев
эмомали рахмон
снг
россия
таджикистан
душанбе
В Таджикистане опубликовали кадры вечерней прогулки Путина и лидеров СНГ
Путин и лидеры стран СНГ совершили вечернюю прогулку перед обедом в Душанбе