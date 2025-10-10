Рейтинг@Mail.ru
В Таджикистане опубликовали кадры вечерней прогулки Путина и лидеров СНГ
08:30 10.10.2025
В Таджикистане опубликовали кадры вечерней прогулки Путина и лидеров СНГ
Кадры вечерней прогулки президента РФ Владимира Путина и других лидеров перед неформальным обедом для глав делегаций государств – участников СНГ в Душанбе... РИА Новости, 10.10.2025
в мире
россия
таджикистан
душанбе
владимир путин
ильхам алиев
эмомали рахмон
снг
В Таджикистане опубликовали кадры вечерней прогулки Путина и лидеров СНГ

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Кадры вечерней прогулки президента РФ Владимира Путина и других лидеров перед неформальным обедом для глав делегаций государств – участников СНГ в Душанбе показал государственный телеканал Таджикистана.
В прогулке также приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Киргизии Садыр Жапаров.
По данным телеканала, лидеры прошлись по саду в правительственной резиденции, который был украшен инсталляциями из овощей и фруктов разнообразных сортов. Лидерам показали высокие пирамиды из бахчевых, лужайки, на которых узорами были выложены дары природы, и даже фонтаны, сделанные из арбузов.
Путина и Алиева, в частности, заинтересовала эмблема Содружества независимых государств и надпись "Добро пожаловать!", выложенная на русском и на таджикском языках. Президент России также с любопытством наклонился, чтобы разглядеть детали узора из фруктов и орехов.
