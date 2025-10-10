Рейтинг@Mail.ru
Глава Мордовии представил опыт региона по органическому производству - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
21:47 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/glava-2047628620.html
Глава Мордовии представил опыт региона по органическому производству
Глава Мордовии представил опыт региона по органическому производству - РИА Новости, 10.10.2025
Глава Мордовии представил опыт региона по органическому производству
Глава Мордовии Артём Здунов рассказал про опыт региона по органическому производству на агропромышленной выставке "Золотая осень", сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T21:47:00+03:00
2025-10-10T21:47:00+03:00
республика мордовия
артем здунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023672858_0:203:3027:1906_1920x0_80_0_0_e7042db6f108482261fe19ac8b7331d2.jpg
https://ria.ru/20251009/mordoviya-2047347130.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023672858_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_11e27de437212ee7b75232a6d120d9c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем здунов
Республика Мордовия, Артем Здунов
Глава Мордовии представил опыт региона по органическому производству

Глава Мордовии Здунов представил опыт региона по органическому производству

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал про опыт региона по органическому производству на агропромышленной выставке "Золотая осень", сообщает пресс-служба главы республики.
Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин на совещании "О детском питании, об органическом земледелии, о защите и сохранении окружающей среды" напомнил, что в России реализуется Стратегия развития производства органической продукции до 2030 года, и отдельно отметил работу Мордовии по детскому питанию.
"Глава Мордовии по видеосвязи принял участие в обсуждении важной темы, рассказав об опыте региона по развитию органического производства. Этим направлением республика занимается по поручению президента РФ в статусе одного из пилотных регионов. По количеству сертифицированных производителей республика входит в ТОП-10 регионов страны", - говорится в сообщении.
В сфере органики в республике активно работает Детская пищевая станция – единственный в стране производитель молочных продуктов для детей раннего возраста. Предприятие имеет сертификат на 20 наименований органической продукции, в том числе для питания в школах.
"По организации школьного питания с соблюдением санитарных и диетологических норм Мордовия - один из лидеров в России. Работа по этому направлению идет в рамках рабочей группы по организации питания школьников комиссии Госсовета "Образование". Кроме того, эти вопросы сейчас находятся в центре внимания комиссии Госсовета по направлению "Семья", которую возглавляет Артём Здунов. В комиссии создана отдельная рабочая группа по благополучию и здоровью семьи, основам здорового питания", - отмечается в сообщении.
Глава республики особо отметил проект "Органика детям" - Мордовия реализует его при поддержке Минсельхоза России, "Россельхозбанка" и Фонда "Органика". В рамках проекта Детская пищевая станция поставляет продукцию в 63 детских сада Саранска для 15 тысяч ребятишек.
"Со стороны республики производителям органики оказывается всесторонняя поддержка, включая повышающий коэффициент к базовой ставке республиканской субсидии", - подчеркивается в сообщении.
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Глава Мордовии рассказал о креативной индустрии республики
9 октября, 17:37
 
Республика МордовияАртем Здунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала