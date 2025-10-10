Глава Мордовии представил опыт региона по органическому производству

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал про опыт региона по органическому производству на агропромышленной выставке "Золотая осень", сообщает пресс-служба главы республики.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин на совещании "О детском питании, об органическом земледелии, о защите и сохранении окружающей среды" напомнил, что в России реализуется Стратегия развития производства органической продукции до 2030 года, и отдельно отметил работу Мордовии по детскому питанию.

"Глава Мордовии по видеосвязи принял участие в обсуждении важной темы, рассказав об опыте региона по развитию органического производства. Этим направлением республика занимается по поручению президента РФ в статусе одного из пилотных регионов. По количеству сертифицированных производителей республика входит в ТОП-10 регионов страны", - говорится в сообщении.

В сфере органики в республике активно работает Детская пищевая станция – единственный в стране производитель молочных продуктов для детей раннего возраста. Предприятие имеет сертификат на 20 наименований органической продукции, в том числе для питания в школах.

"По организации школьного питания с соблюдением санитарных и диетологических норм Мордовия - один из лидеров в России. Работа по этому направлению идет в рамках рабочей группы по организации питания школьников комиссии Госсовета "Образование". Кроме того, эти вопросы сейчас находятся в центре внимания комиссии Госсовета по направлению "Семья", которую возглавляет Артём Здунов . В комиссии создана отдельная рабочая группа по благополучию и здоровью семьи, основам здорового питания", - отмечается в сообщении.

Глава республики особо отметил проект "Органика детям" - Мордовия реализует его при поддержке Минсельхоза России, " Россельхозбанка " и Фонда "Органика". В рамках проекта Детская пищевая станция поставляет продукцию в 63 детских сада Саранска для 15 тысяч ребятишек.