С 2020 года десять стран отменили смертную казнь

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Смертная казнь сейчас законодательно ограничена более чем в половине стран мира, причем десять из них сделали это за последние несколько лет, выяснило РИА Новости, изучив открытые источники.
Всемирный день против смертной казни ежегодно отмечается 10 октября. Его утвердила в 2003 году Всемирная коалиция против смертной казни, в которую входят более 160 неправительственных организаций, коллегий адвокатов, органов местной власти и профсоюзов. Коалиция основана в мае 2002 года в Риме. Ее цель — укрепить международные масштабы всеобщей борьбы против смертной казни и прийти к ее повсеместной отмене.
Так, из 205 стран и территорий законодательные ограничения в отношении смертной казни действуют в 125, включая Россию. Еще в 40 она допускается законом, но на практике не применялась уже как минимум десять лет. В пяти странах высшая мера наказания допускается только в исключительных ситуациях, например, во время войны. До сих пор исполняются смертные приговоры только в 35 странах.
Где смертной казни нет
За последние несколько лет к отказу от смертной казни присоединились десять стран. Зимбабве отказалось от нее в 2024 году, Армения — в 2023-м, Замбия, Палестина, Папуа — Новая Гвинея, ЦАР и Экваториальная Гвинея — в 2022-м, Казахстан и Сьерра-Леоне — в 2021-м, а Чад — в 2020-м.
Первой же это сделала Венесуэла — еще в 1863 году.
Всего же сейчас в мире 125 стран и территорий, где смертная казнь полностью запрещена или ограничена мораторием. В числе последних Россия, где он действует с 1997 года, и Таджикистан — с 2004-го.
Среди мест, где смертная казнь официально не отменена, но приговоры не выносились уже более десяти лет, в основном страны Африки, Латинской Америки и несколько островных государств. Из них дольше всего паузу держат Бруней — с 1957 года, Мальдивы — с 1952-го и Американское Самоа — с 1939-го, меньше всего — Сент-Китс и Невис (2008 год).
Где высшая мера еще действует
Хотя большинство стран мира уже отказались от смертной казни, 35 государств все еще применяют ее. Среди них в этом году смертные приговоры приводились в исполнение как минимум в 11: Афганистане, Иране, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сингапуре, Сомали, США, Тайване, Японии и Египте. Причем в США уже запланированы казни на несколько лет вперед. А в Японии после двухлетней паузы казнили небезызвестного "убийцу из твиттера".
