С 2020 года десять стран отменили смертную казнь

Всемирный день против смертной казни ежегодно отмечается 10 октября. Его утвердила в 2003 году Всемирная коалиция против смертной казни, в которую входят более 160 неправительственных организаций, коллегий адвокатов, органов местной власти и профсоюзов. Коалиция основана в мае 2002 года в Риме. Ее цель — укрепить международные масштабы всеобщей борьбы против смертной казни и прийти к ее повсеместной отмене.