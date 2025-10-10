Рейтинг@Mail.ru
С 2020 года десять стран отменили смертную казнь - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:11 10.10.2025 (обновлено: 09:19 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/den-2047427975.html
С 2020 года десять стран отменили смертную казнь
С 2020 года десять стран отменили смертную казнь - РИА Новости, 10.10.2025
С 2020 года десять стран отменили смертную казнь
Смертная казнь сейчас законодательно ограничена более чем в половине стран мира, причем десять из них сделали это за последние несколько лет, выяснило РИА... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T06:11:00+03:00
2025-10-10T09:19:00+03:00
в мире
россия
сша
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
https://ria.ru/20250926/tramp-2044453796.html
https://ria.ru/20250226/peskov-2001685572.html
https://ria.ru/20250319/kazn-2005868875.html
https://ria.ru/20250926/ssha-2044455030.html
россия
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, япония
В мире, Россия, США, Япония
С 2020 года десять стран отменили смертную казнь

В 205 странах мира отменили смертную казнь

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Смертная казнь сейчас законодательно ограничена более чем в половине стран мира, причем десять из них сделали это за последние несколько лет, выяснило РИА Новости, изучив открытые источники.

Всемирный день против смертной казни ежегодно отмечается 10 октября. Его утвердила в 2003 году Всемирная коалиция против смертной казни, в которую входят более 160 неправительственных организаций, коллегий адвокатов, органов местной власти и профсоюзов. Коалиция основана в мае 2002 года в Риме. Ее цель — укрепить международные масштабы всеобщей борьбы против смертной казни и прийти к ее повсеместной отмене.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Трамп подписал указ о смертной казни в Вашингтоне
26 сентября, 00:05
Так, из 205 стран и территорий законодательные ограничения в отношении смертной казни действуют в 125, включая Россию. Еще в 40 она допускается законом, но на практике не применялась уже как минимум десять лет. В пяти странах высшая мера наказания допускается только в исключительных ситуациях, например, во время войны. До сих пор исполняются смертные приговоры только в 35 странах.

Где смертной казни нет

За последние несколько лет к отказу от смертной казни присоединились десять стран. Зимбабве отказалось от нее в 2024 году, Армения — в 2023-м, Замбия, Палестина, Папуа — Новая Гвинея, ЦАР и Экваториальная Гвинея — в 2022-м, Казахстан и Сьерра-Леоне — в 2021-м, а Чад — в 2020-м.
Первой же это сделала Венесуэла — еще в 1863 году.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Кремле прокомментировали возможную отмену моратория на смертную казнь
26 февраля, 12:18
Всего же сейчас в мире 125 стран и территорий, где смертная казнь полностью запрещена или ограничена мораторием. В числе последних Россия, где он действует с 1997 года, и Таджикистан — с 2004-го.
Среди мест, где смертная казнь официально не отменена, но приговоры не выносились уже более десяти лет, в основном страны Африки, Латинской Америки и несколько островных государств. Из них дольше всего паузу держат Бруней — с 1957 года, Мальдивы — с 1952-го и Американское Самоа — с 1939-го, меньше всего — Сент-Китс и Невис (2008 год).

Где высшая мера еще действует

Хотя большинство стран мира уже отказались от смертной казни, 35 государств все еще применяют ее. Среди них в этом году смертные приговоры приводились в исполнение как минимум в 11: Афганистане, Иране, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сингапуре, Сомали, США, Тайване, Японии и Египте. Причем в США уже запланированы казни на несколько лет вперед. А в Японии после двухлетней паузы казнили небезызвестного "убийцу из твиттера".
Камера исполнения приговоров к смертной казни - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Луизиане провели смертную казнь с применением азота
19 марта, 05:29
В 2023-м смертная казнь применялась во Вьетнаме и Бангладеш, в 2022-м — в Белоруссии и Мьянме, в 2021-м — в Ботсване, Иордании и Омане, в 2020-м — в Катаре и Индии. Кроме того, за последние десять лет приговоры приводились в исполнение в Южном Судане, Таиланде, Малайзии и Индонезии.
Остальные страны, чье законодательство эту меру предусматривает, данные не раскрывают. Это Бахрейн, Йемен, Пакистан, Сирия, Судан, Ирак, Китай и Северная Корея.
Также в еще пяти странах применение смертной казни допускается только в исключительных случаях, например, во время войны. Среди них Бразилия, Гана, Гватемала, Перу и Сальвадор.
Пэм Бонди - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Генпрокурор США хочет разрешить смертную казнь по всей стране
26 сентября, 00:20
 
В миреРоссияСШАЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала