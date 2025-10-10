Расследование трагедии с AZAL потребовало напряженного труда, заявил Путин

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Расследование авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) требовало большого ответственного профессионального труда, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Это требует большого напряженного очень ответственного и профессионального труда", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Путин рассказал, когда узнал о причинах крушения самолета AZAL
9 октября, 14:57
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России.
Как заявил 9 октября на встрече с азербайджанским коллегой Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL.