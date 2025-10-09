"Уже ничего не жду". Как живут пострадавшие от банды Цапков

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Авария под Таганрогом с участием дочери лидера Кущевской ОПГ прогремела на всю страну. Местных возмутил не столько факт ДТП, сколько вызывающее поведение девушки — она угрожала связями, давила на свидетелей и сотрудников ГАИ. Благодаря общественному резонансу дело не позволили спустить на тормозах. В то же время, пока наследница Сергея Цапка живет на широкую ногу, пострадавшие от его банды продолжают биться за компенсации.

"Ходило много слухов"

В конце сентября в селе Николаевка, в районе дома 158А по улице Ленина, автомобиль "Мерседес" на огромной скорости влетел в частный дом. За рулем была Анастасия, дочь известного бандита Сергея Цапка. В машине с ней ехал молодой человек.

Иномарка проломила стену и застряла — передняя часть автомобиля оказалась внутри помещения. Хозяин находился в другой комнате, остальных членов семьи не было дома. Из-за аварии жильцы остались без газа и электричества.

Собрались местные, некоторые снимали видео. Очевидцы отмечали , что пара из "Мерседеса" вела себя нагло, кичилась связями. Позже решить ситуацию без шума пыталась мать Анастасии — вдова Сергея Цапка Анжела-Мария Оделин Феррер. Однако в том числе благодаря общественному резонансу девушке не удалось уйти от ответственности и она полностью признала вину.

Адвокат Андрей Карпенко, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что стороны договорились о полной компенсации морального и материального ущерба.

« "Было заключено соглашение о внесудебном возмещении причиненного вреда. У Анастасии на момент совершения ДТП не было неоплаченных штрафов, — сообщил агентству Андрей Карпенко. — Вокруг этой ситуации действительно ходило много слухов. Тем не менее Анжела-Мария на месте аварии была через час после случившегося, предлагала различные варианты, вплоть до аренды жилья, пока будет идти ремонт".

На Анастасию завели административное дело, ей грозит штраф и лишение прав сроком до двух лет.

© Фото : соцсети Анастасии Анастасия © Фото : соцсети Анастасии Анастасия

Сколько именно заплатят пострадавшим пенсионерам, Карпенко не уточнил. По сообщениям Telegram-каналов, речь идет о 2,5 миллиона рублей.

Надо сказать, сумма для семейства Цапков "копеешная". Анастасия регулярно демонстрирует в соцсетях роскошную жизнь — фото с дорогих курортов, брендовую одежду, авто премиум-класса. При этом пострадавшие от рук ее отца до сих пор не получили положенные по суду компенсации.

© соцсети Анастасии Анастасия © соцсети Анастасии Анастасия

Громкое преступление

"Цапки" орудовали в Краснодарском крае в 1990-2000-х, промышляли грабежами и рэкетом. Осенью 2010-го члены банды ворвались в дом фермера Сервера Аметова в Кущевской и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Это преступление считают одним из самых жестоких в истории современной России. Во время расследования стало ясно, что станица застряла в "кровавых девяностых": бандиты насиловали девушек, отбирали у предпринимателей бизнес, обкладывали их данью, а неугодных попросту убивали.

Главаря ОПГ Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, он скончался в июле 2014-го в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

В станице Кущевской начало нулевых и сейчас вспоминают с ужасом. А пострадавшие рассказывать о пережитом до сих пор опасаются, даже анонимно.

Среди жертв бандитов — Ольга Богачева. В сентябре 2003-го застрелили ее 45-летнего мужа и 26-летнего сына. Богачевы занимались сельским хозяйством, а глава семейства, кроме того, был в числе учредителей кирпичного завода.

« "На следующий же день после убийства наш бухгалтер обнаружила, что в офисе исчезла вся документация. Остались одни скрепки, — вспоминает Ольга в беседе с РИА Новости. — Они подмяли под себя все, что у нас было".

Не оставили Ольгу в покое и после трагедии — в Кущевской ее нигде не хотели брать на работу. Чтобы сводить концы с концами, она начала выращивать цветы на продажу. Но "цапки" всячески препятствовали и этому. Кроме того, пытались запугать: разбили памятники мужа и сына. Обратиться с жалобой было не к кому — "цапки" наладили "дружбу" с местными силовиками. Боясь за жизнь младшего сына, Ольга решила начать все с нуля: перебралась в Сочи и устроилась поваром в ресторан.

Спустя годы она все же вернулась в родную станицу, где "цапки" по-прежнему держали всех в страхе. В день убийства Аметовых — 4 ноября 2010-го — Ольга вместе с сыном была дома. О трагедии им стало известно на следующее утро.

« "Так вышло, что в тот день в наших краях работали журналисты, готовили материал про наш детский приют. Как только услышали о случившемся, приехали на место — и рассказали обо всем в федеральных СМИ. Во многом благодаря журналистам на нас наконец обратили внимание", — говорит Ольга.

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Место гибели 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края, работа оперативных служб © Фото : пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Место гибели 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края, работа оперативных служб

"Ни земли, ни компенсации"

Когда глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично приехал в Кущевскую и взял дело под контроль, убийство семьи приобщили к остальным материалам. Приговор банде Цапков вынесли осенью 2013-го. Богачевой присудили 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации. Ежемесячно ей приходит на счет около двух тысяч. Ольга признается, что не может пользоваться этими деньгами — отдает нуждающимся.

Пострадала и родная сестра Ольги, Светлана Сребная: в доме фермера убили ее дочь Наталью Касьян и 14-летнего внука Павла. От беседы с журналистами она отказывается — не хочет ворошить прошлое.

Как и Джалиль с Лилей — сын и дочь убитого Аметова. Джалиль лишился не только родителей, но и жены с дочкой, которой не было и года. Теперь у него другая семья. Лиля же вернулась в долго пустовавший отчий дом.

"Цапки" получили большие сроки. Однако компенсации родным убитых присудили не сразу.

Адвокат потерпевших Максим Кошелев еще в 2020-м рассказывал журналистам, что на компенсации должны пойти шесть миллионов долларов, арестованные на счетах жены Сергея Цапка Анжелы-Марии сразу после задержания бандитов. "По одному из исков Анжела-Мария уже выплатила часть денег — 31 миллион рублей, а по другому совсем не спешит расплачиваться. Даже наоборот, ей каким-то чудом удалось снять с арестованного счета эти шесть миллионов долларов. Мы уверены, что эти деньги — сбережения банды. Ни на одном заседании суда жена Цапка не смогла пояснить, откуда они у нее появились. Уже несколько лет пытаемся найти концы и призвать к ответу судебных приставов, которые должны исполнять решения суда о выплате компенсаций, но почему-то этого не делают", — объяснял Кошелев. Чем закончилось дело, рассказывать РИА Новости он отказался.

"Что касается моей сестры, то компенсацию за потерю близких она получила. Сколько — никогда не спрашивала. Но суммы весомые. Вот только никакие деньги не способны вылечить ее боль", — говорит, в свою очередь, Ольга Богачева. Сама она потеряла и семью, и совместный с мужем бизнес, однако возмещения ущерба за землю и утраченное имущество так и не дождалась. Сейчас сдает комнаты в собственном доме, на это и живет.

Некоторые предприниматели до сих пор боятся говорить о том, что творили бандиты. Среди немногих, кто решился, — Валерий Дорошенко. Он рассказал , что банда Цапков угрожала расправиться с его семьей, если он не согласится со слиянием его компании с другим предприятием.

Компания Дорошенко — ООО "Кубань-Контракт" — занималась поставками ГСМ сельхозпредприятиям, в том числе принадлежащим Цеповязу и Стрельцову (членам ОПГ). Те в 2009-м предложили войти в созданный ими холдинг, но бизнесмен отказался. После многократных угроз его семье и ребенку Дорошенко согласился отдать активы предприятия и подписать документы о "слиянии". Но в начале 2010-го понял, что его обманули: ни он, ни его фирма в холдинге не значились. Тогда Дорошенко попросил Цапка вернуть 120 миллионов рублей, пообещал подать в суд. Начались угрозы. За несколько часов до массовой резни в доме Аметовых его самого едва не убили. "Они просто торопились, сказали, что я в очереди", — вспоминал Валерий.

Долгие годы, даже после ареста бандитов, Дорошенко опасался обращаться в суд. Спустя время все же решился — потребовал взыскать материальный ущерб и проценты за пользование чужими деньгами.