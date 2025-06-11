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Предприниматель рассказал, как "Цапки" отобрали у него компанию - РИА Новости, 11.06.2025
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04:48 11.06.2025 (обновлено: 05:00 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/chleny-2022152497.html
Предприниматель рассказал, как "Цапки" отобрали у него компанию
Предприниматель рассказал, как "Цапки" отобрали у него компанию - РИА Новости, 11.06.2025
Предприниматель рассказал, как "Цапки" отобрали у него компанию
Предприниматель из Краснодарского края Валерий Дорошенко рассказал в суде о том, как члены банды Цапков вынудили его подписать документы о слиянии с другим... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T04:48:00+03:00
2025-06-11T05:00:00+03:00
происшествия
кущевская
россия
ленинградский район
вячеслав цеповяз
сергей цапок
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Предприниматель из Краснодарского края Валерий Дорошенко рассказал в суде о том, как члены банды Цапков вынудили его подписать документы о слиянии с другим предприятием, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Так, Дорошенко обратился в суд с требованием взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева материальный ущерб и проценты за пользование чужими деньгами. Он пояснил, что являлся учредителем компании ООО "Кубань-Контракт", которое занималось поставками ГСМ сельхозпредприятиям, в том числе принадлежащим Цеповязу и Стрельцову. Спустя некоторое время Цеповяз и Стрельцов сообщили ему, что решили расширить хозяйственную деятельность и создали холдинг, в который вошли хозяйства Кущевского, Староминского и Ленинградского районов. В связи с этим им теперь требовалось много топлива, желательно, с отсрочкой платежа. Позже Дорошенко предложили принять участие в новом холдинге, который будет создан на основе предприятия ООО "Агро-Полтавченское". "Дорошенко согласия на передачу им активов его предприятия ООО "Кубань-Контракт", где он был единственным учредителем, что было им сделано вынужденно и против собственного интереса", - говорится в материалах. Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
https://ria.ru/20250527/pristavy-2019249401.html
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кущевская
россия
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происшествия, кущевская, россия, ленинградский район, вячеслав цеповяз, сергей цапок
Происшествия, Кущевская, Россия, Ленинградский район, Вячеслав Цеповяз, Сергей Цапок
Предприниматель рассказал, как "Цапки" отобрали у него компанию

Бизнесмен Дорошенко рассказал, как банда "Цапков" отобрала у него компанию

© РИА Новости / Татьяна Кузнецова | Перейти в медиабанкСергей Цапок
Сергей Цапок - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
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Сергей Цапок. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Предприниматель из Краснодарского края Валерий Дорошенко рассказал в суде о том, как члены банды Цапков вынудили его подписать документы о слиянии с другим предприятием, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Так, Дорошенко обратился в суд с требованием взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева материальный ущерб и проценты за пользование чужими деньгами.
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Он пояснил, что являлся учредителем компании ООО "Кубань-Контракт", которое занималось поставками ГСМ сельхозпредприятиям, в том числе принадлежащим Цеповязу и Стрельцову. Спустя некоторое время Цеповяз и Стрельцов сообщили ему, что решили расширить хозяйственную деятельность и создали холдинг, в который вошли хозяйства Кущевского, Староминского и Ленинградского районов. В связи с этим им теперь требовалось много топлива, желательно, с отсрочкой платежа.
Позже Дорошенко предложили принять участие в новом холдинге, который будет создан на основе предприятия ООО "Агро-Полтавченское". "Дорошенко согласия на передачу им активов его предприятия ООО "Кубань-Контракт", где он был единственным учредителем, что было им сделано вынужденно и против собственного интереса", - говорится в материалах.
Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
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