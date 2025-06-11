https://ria.ru/20250611/biznesmen-2022158562.html

Кубанский бизнесмен заявил, что "Цапки" угрожали его семье

Кубанский бизнесмен заявил, что "Цапки" угрожали его семье - РИА Новости, 11.06.2025

Кубанский бизнесмен заявил, что "Цапки" угрожали его семье

Бизнесмен из Краснодарского края Валерий Дорошенко заявил, что банда Цапков угрожала расправиться с его семьей, если он не согласится со слиянием его компании с РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T06:59:00+03:00

2025-06-11T06:59:00+03:00

2025-06-11T15:43:00+03:00

происшествия

россия

кущевская

вячеслав цеповяз

сергей цапок

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бизнесмен из Краснодарского края Валерий Дорошенко заявил, что банда Цапков угрожала расправиться с его семьей, если он не согласится со слиянием его компании с другим предприятием. Как говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Дорошенко обратился в суд с требованием взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева материальный ущерб и проценты за пользование чужими деньгами. Компания Дорошенко ООО "Кубань-Контракт" занималась поставками ГСМ сельхозпредприятиям, в том числе и принадлежащим Цеповязу и Стрельцову. Те предложили войти в созданный ими холдинг, но предприниматель отказался."Со слов Цеповяза, ему стало известно о том, что в отношении него и членов его семьи в случае его отказа войти в состав ООО "Агро-Полтавченское" будут приняты меры <...> с угрозой "расправиться", — говорится в материалах. После многократных угроз его семье и ребенку Дорошенко согласился подписать документы о слиянии. Кущевский суд его требования удовлетворил, но апелляционная инстанция решение отменила. Банда Цапков стала широко известна после убийства 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года. Главарь Сергей Цапок получил пожизненный срок, но в июле 2014-го умер от болезни. Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы, затем Верховный суд снизил этот срок на два месяца.

https://ria.ru/20250611/chleny-2022152497.html

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происшествия, россия, кущевская, вячеслав цеповяз, сергей цапок