Кубанский бизнесмен заявил, что "Цапки" угрожали его семье
Бизнесмен Дорошенко заявил, что "Цапки" угрожали его семье, отбирая компанию
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова | Перейти в медиабанкСлушание по делу банды "Цапковские" в Краснодаре
Слушание по делу банды "Цапковские" в Краснодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бизнесмен из Краснодарского края Валерий Дорошенко заявил, что банда Цапков угрожала расправиться с его семьей, если он не согласится со слиянием его компании с другим предприятием.
Как говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Дорошенко обратился в суд с требованием взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева материальный ущерб и проценты за пользование чужими деньгами.
Компания Дорошенко ООО "Кубань-Контракт" занималась поставками ГСМ сельхозпредприятиям, в том числе и принадлежащим Цеповязу и Стрельцову. Те предложили войти в созданный ими холдинг, но предприниматель отказался.
"Со слов Цеповяза, ему стало известно о том, что в отношении него и членов его семьи в случае его отказа войти в состав ООО "Агро-Полтавченское" будут приняты меры <...> с угрозой "расправиться", — говорится в материалах.
После многократных угроз его семье и ребенку Дорошенко согласился подписать документы о слиянии. Кущевский суд его требования удовлетворил, но апелляционная инстанция решение отменила.
Банда Цапков стала широко известна после убийства 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года. Главарь Сергей Цапок получил пожизненный срок, но в июле 2014-го умер от болезни. Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы, затем Верховный суд снизил этот срок на два месяца.