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Кубанский бизнесмен заявил, что "Цапки" угрожали его семье - РИА Новости, 11.06.2025
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06:59 11.06.2025 (обновлено: 15:43 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/biznesmen-2022158562.html
Кубанский бизнесмен заявил, что "Цапки" угрожали его семье
Кубанский бизнесмен заявил, что "Цапки" угрожали его семье - РИА Новости, 11.06.2025
Кубанский бизнесмен заявил, что "Цапки" угрожали его семье
Бизнесмен из Краснодарского края Валерий Дорошенко заявил, что банда Цапков угрожала расправиться с его семьей, если он не согласится со слиянием его компании с РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T06:59:00+03:00
2025-06-11T15:43:00+03:00
происшествия
россия
кущевская
вячеслав цеповяз
сергей цапок
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бизнесмен из Краснодарского края Валерий Дорошенко заявил, что банда Цапков угрожала расправиться с его семьей, если он не согласится со слиянием его компании с другим предприятием. Как говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Дорошенко обратился в суд с требованием взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева материальный ущерб и проценты за пользование чужими деньгами. Компания Дорошенко ООО "Кубань-Контракт" занималась поставками ГСМ сельхозпредприятиям, в том числе и принадлежащим Цеповязу и Стрельцову. Те предложили войти в созданный ими холдинг, но предприниматель отказался."Со слов Цеповяза, ему стало известно о том, что в отношении него и членов его семьи в случае его отказа войти в состав ООО "Агро-Полтавченское" будут приняты меры &lt;...&gt; с угрозой "расправиться", — говорится в материалах. После многократных угроз его семье и ребенку Дорошенко согласился подписать документы о слиянии. Кущевский суд его требования удовлетворил, но апелляционная инстанция решение отменила. Банда Цапков стала широко известна после убийства 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года. Главарь Сергей Цапок получил пожизненный срок, но в июле 2014-го умер от болезни. Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы, затем Верховный суд снизил этот срок на два месяца.
https://ria.ru/20250611/chleny-2022152497.html
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россия
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происшествия, россия, кущевская, вячеслав цеповяз, сергей цапок
Происшествия, Россия, Кущевская, Вячеслав Цеповяз, Сергей Цапок
Кубанский бизнесмен заявил, что "Цапки" угрожали его семье

Бизнесмен Дорошенко заявил, что "Цапки" угрожали его семье, отбирая компанию

© РИА Новости / Татьяна Кузнецова | Перейти в медиабанкСлушание по делу банды "Цапковские" в Краснодаре
Слушание по делу банды Цапковские в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
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Слушание по делу банды "Цапковские" в Краснодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бизнесмен из Краснодарского края Валерий Дорошенко заявил, что банда Цапков угрожала расправиться с его семьей, если он не согласится со слиянием его компании с другим предприятием.
Как говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Дорошенко обратился в суд с требованием взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева материальный ущерб и проценты за пользование чужими деньгами.
Сергей Цапок - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Предприниматель рассказал, как "Цапки" отобрали у него компанию
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Компания Дорошенко ООО "Кубань-Контракт" занималась поставками ГСМ сельхозпредприятиям, в том числе и принадлежащим Цеповязу и Стрельцову. Те предложили войти в созданный ими холдинг, но предприниматель отказался.
"Со слов Цеповяза, ему стало известно о том, что в отношении него и членов его семьи в случае его отказа войти в состав ООО "Агро-Полтавченское" будут приняты меры <...> с угрозой "расправиться", — говорится в материалах.
После многократных угроз его семье и ребенку Дорошенко согласился подписать документы о слиянии. Кущевский суд его требования удовлетворил, но апелляционная инстанция решение отменила.
Банда Цапков стала широко известна после убийства 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года. Главарь Сергей Цапок получил пожизненный срок, но в июле 2014-го умер от болезни. Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы, затем Верховный суд снизил этот срок на два месяца.
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