Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил отношения с Центральной Азией и ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 09.10.2025 (обновлено: 21:32 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/sammit-2047307071.html
Путин оценил отношения с Центральной Азией и ситуацию на Ближнем Востоке
Путин оценил отношения с Центральной Азией и ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2025
Путин оценил отношения с Центральной Азией и ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Владимир Путин рассказал на саммите "Россия — Центральная Азия" в Душанбе о развитии отношений со странами региона и оценил ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:25:00+03:00
2025-10-09T21:32:00+03:00
политика
таджикистан
душанбе
казахстан
эмомали рахмон
владимир путин
снг
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047306736_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_40accbc61d1dd459dc57d8e96688913a.jpg
https://ria.ru/20251009/peregovory-2047210620.html
https://ria.ru/20251009/gaza-2047197174.html
https://ria.ru/20250919/iran-2042948681.html
таджикистан
душанбе
казахстан
центральная азия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия" в Душанбе
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия" в Душанбе
2025-10-09T16:25
true
PT0M11S
Путин о сотрудничестве России со странами Центральной Азии
Путин о сотрудничестве России со странами Центральной Азии.
2025-10-09T16:25
true
PT1M19S
Путин о переходе России и стран Центральной Азии на национальные валюты в торговле
Путин о переходе России и стран Центральной Азии на национальные валюты в торговле.
2025-10-09T16:25
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047306736_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6e4031f2732f0ff0bb155885ec679b87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, таджикистан, душанбе, казахстан, эмомали рахмон, владимир путин, снг, дональд трамп, рафаэль гросси, центральная азия, россия, в мире, магатэ
Политика, Таджикистан, Душанбе, Казахстан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, СНГ, Дональд Трамп, Рафаэль Гросси, Центральная Азия, Россия, В мире, МАГАТЭ

Путин оценил отношения с Центральной Азией и ситуацию на Ближнем Востоке

Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал на саммите "Россия — Центральная Азия" в Душанбе о развитии отношений со странами региона и оценил ситуацию на Ближнем Востоке. Главное — в материале РИА Новости.

Об отношениях с Центральной Азией

Путин отметил, что Россия, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Туркмения и Узбекистан добились хороших результатов по всем направлениям взаимодействия:
«

"Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества с вашими государствами, углубление взаимовыгодных политических, экономических, гуманитарных связей".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Москва является одним из ведущих инвесторов в экономики стран региона, объем инвестиций превысил 20 миллиардов долларов, а товарооборот — 45 миллиардов по итогам 2024 года:
«
"Идет планомерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчетах. Для платежей по контрактам широко задействуется российская Система передачи финансовых сообщений и аналогичные системы в ваших странах".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Президент подчеркнул, что экономические связи можно развивать, приведя в пример объемы торговли Москвы и Минска:
«

"С Белоруссией у нас товарооборот свыше 50 миллиардов долларов. Напомню, что в Белоруссии проживает десять миллионов человек, в Узбекистане — уже почти 40, в Таджикистане — свыше десяти, в Казахстане более 20".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Президент предложил объединить евразийские логистические проекты в единую сеть. Москва заинтересована, чтобы страны Центральной Азии активнее подключались к российским промышленным проектам, со своей стороны, готова участвовать в строительстве новых ГЭС в регионе.

В среду Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом, который продлится три дня. Среди прочего он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Путин и Рахмон завершили переговоры в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин и Рахмон обсудили отношения России и Таджикистана
Вчера, 11:35

О ситуации в секторе Газа

Путин подчеркнул, что Москва готова поддержать любые мирные усилия, направленные на прекращение кровопролития в анклаве. Он выразил надежду, что план президента США Дональда Трампа будет реализован:
«
"Президент Трамп выдвинул известные инициативы, и, как вы видели, Россия их практически сразу же поддержала".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Москва не только внимательно наблюдает, но и пытается внести вклад в урегулирование ситуации в секторе Газа, она получила сигналы, что Израиль настроен на мирное урегулирование, не заинтересован в конфронтации.
Создание палестинского государства — главное условие для долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке, добавил президент.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Газе заявили об ударах после заключения сделки с Израилем
Вчера, 08:02

Об иранской ядерной программе

Москва чувствует настрой Тегерана на поиск приемлемых развязок по этому вопросу:
«
"Только путем дипломатии и переговоров может быть разрешена ситуация вокруг иранской ядерной программы, разумной альтернативы этому не существует".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Президент сообщил, что подробно обсуждал этот вопрос с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который недавно был в России. Иран готов к возобновлению диалога с этой организацией.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В МИД Ирана ответили на вопрос о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам
19 сентября, 12:11
 
ПолитикаТаджикистанДушанбеКазахстанЭмомали РахмонВладимир ПутинСНГДональд ТрампРафаэль ГроссиЦентральная АзияРоссияВ миреМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала