Путин оценил отношения с Центральной Азией и ситуацию на Ближнем Востоке

ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал на саммите "Россия — Центральная Азия" в Душанбе о развитии отношений со странами региона и оценил ситуацию на Ближнем Востоке. Главное — в материале РИА Новости.
Об отношениях с Центральной Азией
Путин отметил, что Россия, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Туркмения и Узбекистан добились хороших результатов по всем направлениям взаимодействия:
«
"Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества с вашими государствами, углубление взаимовыгодных политических, экономических, гуманитарных связей".
Москва является одним из ведущих инвесторов в экономики стран региона, объем инвестиций превысил 20 миллиардов долларов, а товарооборот — 45 миллиардов по итогам 2024 года:
«
"Идет планомерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчетах. Для платежей по контрактам широко задействуется российская Система передачи финансовых сообщений и аналогичные системы в ваших странах".
Президент подчеркнул, что экономические связи можно развивать, приведя в пример объемы торговли Москвы и Минска:
«
"С Белоруссией у нас товарооборот свыше 50 миллиардов долларов. Напомню, что в Белоруссии проживает десять миллионов человек, в Узбекистане — уже почти 40, в Таджикистане — свыше десяти, в Казахстане более 20".
Президент предложил объединить евразийские логистические проекты в единую сеть. Москва заинтересована, чтобы страны Центральной Азии активнее подключались к российским промышленным проектам, со своей стороны, готова участвовать в строительстве новых ГЭС в регионе.
В среду Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом, который продлится три дня. Среди прочего он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.
О ситуации в секторе Газа
Путин подчеркнул, что Москва готова поддержать любые мирные усилия, направленные на прекращение кровопролития в анклаве. Он выразил надежду, что план президента США Дональда Трампа будет реализован:
«
"Президент Трамп выдвинул известные инициативы, и, как вы видели, Россия их практически сразу же поддержала".
Москва не только внимательно наблюдает, но и пытается внести вклад в урегулирование ситуации в секторе Газа, она получила сигналы, что Израиль настроен на мирное урегулирование, не заинтересован в конфронтации.
Создание палестинского государства — главное условие для долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке, добавил президент.
Об иранской ядерной программе
Москва чувствует настрой Тегерана на поиск приемлемых развязок по этому вопросу:
«
"Только путем дипломатии и переговоров может быть разрешена ситуация вокруг иранской ядерной программы, разумной альтернативы этому не существует".
Президент сообщил, что подробно обсуждал этот вопрос с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который недавно был в России. Иран готов к возобновлению диалога с этой организацией.
