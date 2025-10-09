Путин оценил отношения с Центральной Азией и ситуацию на Ближнем Востоке

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал на саммите "Россия — Центральная Азия" в Душанбе о развитии отношений со странами региона и оценил ситуацию на Ближнем Востоке. Главное — в материале РИА Новости.

Об отношениях с Центральной Азией

Путин отметил, что Россия, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Туркмения и Узбекистан добились хороших результатов по всем направлениям взаимодействия:

« "Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества с вашими государствами, углубление взаимовыгодных политических, экономических, гуманитарных связей". Владимир Путин президент России президент России

Москва является одним из ведущих инвесторов в экономики стран региона, объем инвестиций превысил 20 миллиардов долларов, а товарооборот — 45 миллиардов по итогам 2024 года:

« "Идет планомерный переход на приоритетное использование национальных валют во взаиморасчетах. Для платежей по контрактам широко задействуется российская Система передачи финансовых сообщений и аналогичные системы в ваших странах". Владимир Путин президент России президент России

Президент подчеркнул, что экономические связи можно развивать, приведя в пример объемы торговли Москвы и Минска:

« "С Белоруссией у нас товарооборот свыше 50 миллиардов долларов. Напомню, что в Белоруссии проживает десять миллионов человек, в Узбекистане — уже почти 40, в Таджикистане — свыше десяти, в Казахстане более 20". Владимир Путин президент России президент России

Президент предложил объединить евразийские логистические проекты в единую сеть. Москва заинтересована, чтобы страны Центральной Азии активнее подключались к российским промышленным проектам, со своей стороны, готова участвовать в строительстве новых ГЭС в регионе.

В среду Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом, который продлится три дня. Среди прочего он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

О ситуации в секторе Газа

Путин подчеркнул, что Москва готова поддержать любые мирные усилия, направленные на прекращение кровопролития в анклаве. Он выразил надежду, что план президента США Дональда Трампа будет реализован:

« "Президент Трамп выдвинул известные инициативы, и, как вы видели, Россия их практически сразу же поддержала". Владимир Путин президент России президент России

Москва не только внимательно наблюдает, но и пытается внести вклад в урегулирование ситуации в секторе Газа, она получила сигналы, что Израиль настроен на мирное урегулирование, не заинтересован в конфронтации.

Создание палестинского государства — главное условие для долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке, добавил президент.

Об иранской ядерной программе

Москва чувствует настрой Тегерана на поиск приемлемых развязок по этому вопросу:

« "Только путем дипломатии и переговоров может быть разрешена ситуация вокруг иранской ядерной программы, разумной альтернативы этому не существует". Владимир Путин президент России президент России