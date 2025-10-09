https://ria.ru/20251009/putin-2047292701.html
Нужно время, чтобы разобраться в ситуации с самолетом AZAL, заявил Путин
Нужно время, чтобы разобраться в ситуации с самолетом AZAL, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2025
Нужно время, чтобы разобраться в ситуации с самолетом AZAL, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что для того, чтобы окончательно поставить точку в ситуации с крушением самолета AZAL, нужно время. РИА Новости, 09.10.2025
Нужно время, чтобы разобраться в ситуации с самолетом AZAL, заявил Путин
Путин: нужно время, чтобы поставить точку в ситуации с крушением самолета AZAL