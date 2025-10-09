Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, когда узнал о причинах крушения самолета AZAL - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 09.10.2025 (обновлено: 15:37 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/putin-2047289989.html
Путин рассказал, когда узнал о причинах крушения самолета AZAL
Путин рассказал, когда узнал о причинах крушения самолета AZAL - РИА Новости, 09.10.2025
Путин рассказал, когда узнал о причинах крушения самолета AZAL
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что о причинах крушения самолета AZAL, которые он озвучил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, его проинформировали... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:57:00+03:00
2025-10-09T15:37:00+03:00
владимир путин
азербайджан
россия
в мире
таджикистан
ильхам алиев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251009/aliev-2047292431.html
азербайджан
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, азербайджан, россия, в мире, таджикистан, ильхам алиев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владимир Путин, Азербайджан, Россия, В мире, Таджикистан, Ильхам Алиев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин рассказал, когда узнал о причинах крушения самолета AZAL

Путин сообщил, что узнал о причинах крушения самолета AZAL позавчера

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что о причинах крушения самолета AZAL, которые он озвучил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, его проинформировали позавчера.
Двусторонняя встреча президентов РФ и Азербайджана была анонсирована в среду. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.
"В целом, в основном, я изложил то, с чем меня ознакомили, буквально, накануне нашей встречи: вчера-позавчера еще", - сказал Путин в ходе встречи с Алиевым в Таджикистане.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом.
Путин ранее принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Правительственной резиденции в Душанбе. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Алиев поблагодарил Путина за информацию о самолете AZAL
Вчера, 15:04
 
Владимир ПутинАзербайджанРоссияВ миреТаджикистанИльхам АлиевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала