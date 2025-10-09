Путин рассказал, когда узнал о причинах крушения самолета AZAL

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что о причинах крушения самолета AZAL, которые он озвучил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, его проинформировали позавчера.
Двусторонняя встреча президентов РФ и Азербайджана была анонсирована в среду. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.
"В целом, в основном, я изложил то, с чем меня ознакомили, буквально, накануне нашей встречи: вчера-позавчера еще", - сказал Путин в ходе встречи с Алиевым в Таджикистане.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом.
Путин ранее принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.