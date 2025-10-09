Путин рассказал, когда узнал о причинах крушения самолета AZAL

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что о причинах крушения самолета AZAL, которые он озвучил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, его проинформировали позавчера.

Путин ранее принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.