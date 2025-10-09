Рейтинг@Mail.ru
14:45 09.10.2025 (обновлено: 15:31 09.10.2025)
Самолет AZAL могли задеть обломки ракет, заявил Путин
Самолет AZAL могли задеть обломки ракет, заявил Путин
2025-10-09T14:45:00+03:00
2025-10-09T15:31:00+03:00
в мире, таджикистан, ильхам алиев, владимир путин, россия, баку
В мире, Таджикистан, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Россия, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Самолет компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами, заявил президент России Владимир Путин.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
"Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет. Если бы это произошло, он рухнул бы на месте. А взорвались - может быть, это была самоликвидация - в нескольких метрах, это примерно до десяти метров. И поэтому поражение произошло. Но главные поражающие элементы были не боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц", - сказал Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.
Встреча двух лидеров была анонсирована накануне. Путин находится в Таджикистане с государственным визитом.
Алиев был в контакте с Путиным после ситуации с самолетом AZAL
