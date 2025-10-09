Экипажу AZAL предложили совершить посадку в Махачкале, заявил Путин

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Экипажу самолета AZAL было предложено совершить посадку в Махачкале, но они решили идти в аэропорт базирования, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.