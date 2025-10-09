Рейтинг@Mail.ru
Экипажу AZAL предложили совершить посадку в Махачкале, заявил Путин
14:43 09.10.2025 (обновлено: 15:08 09.10.2025)
Экипажу AZAL предложили совершить посадку в Махачкале, заявил Путин
Экипажу самолета AZAL было предложено совершить посадку в Махачкале, но они решили идти в аэропорт базирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
Экипажу AZAL предложили совершить посадку в Махачкале, заявил Путин

Путин: экипаж самолета AZAL отказался совершить посадку в Махачкале

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Экипажу самолета AZAL было предложено совершить посадку в Махачкале, но они решили идти в аэропорт базирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
"Было предложено (экипажу - ред.)... совершить посадку в Махачкале, но он принял решение о возврате в свой аэропорт базирования", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом.
Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.
Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи
Нужно время, чтобы разобраться в ситуации с самолетом AZAL, заявил Путин
