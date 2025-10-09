https://ria.ru/20251009/putin-2047283710.html
Ракеты ПВО поразили самолет AZAL не напрямую, заявил Путин
Ракеты ПВО поразили самолет AZAL не напрямую, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2025
Ракеты ПВО поразили самолет AZAL не напрямую, заявил Путин
Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
