Путин предложил Алиеву обсудить авиакатастрофу с самолетом компании AZAL

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву начать встречу с обсуждения ситуации с авиакатастрофой самолета азербайджанской авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
Встреча двух президентов проходит в правительственной резиденции в столице Таджикистана.
"В начале нашей встречи приступил бы к наиболее чувствительной теме, авиационной трагедии", - сказал Путин во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ.