Путин напомнил Алиеву, что принес ему извинения после трагедии с самолетом

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что принес ему извинения за то, что трагедия с самолетом AZAL произошла в небе над Россией.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля заявил, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета. Кроме того, Алиев сообщил о подготовке документов для подачи иска в международные судебные инстанции против России в связи с этим инцидентом.
Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.