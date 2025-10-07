Ушаков рассказал, сколько продлится визит Путина в Таджикистан

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан продлится с 8 по 10 октября, в рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ, об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Восьмого-девятого октября Путин посетит республику Таджикистан с государственным визитом - в соответствии с приглашением президента страны Эмомали Рахмона", - сказал Ушаков журналистам.
В текущем году это будет четвертая встреча лидеров. Предыдущий контакт состоялся 1 сентября в китайском Тяньцзине на полях саммита ШОС.
"Девятого октября в Душанбе состоится второй саммит "Центральная Азия - Россия" с участием президента России и глав пяти государств региона - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана... Десятого октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ", - сообщил представитель Кремля.