Ушаков рассказал, сколько продлится визит Путина в Таджикистан

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан продлится с 8 по 10 октября, в рабочую программу российского лидера войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ, об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.