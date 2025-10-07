Рейтинг@Mail.ru
На саммите обсудят предоставление ШОС статуса наблюдателя, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2025
17:14 07.10.2025
На саммите обсудят предоставление ШОС статуса наблюдателя, заявил Ушаков
в мире
россия
душанбе
азербайджан
юрий ушаков
владимир путин
снг
шос
в мире, россия, душанбе, азербайджан, юрий ушаков, владимир путин, снг, шос
В мире, Россия, Душанбе, Азербайджан, Юрий Ушаков, Владимир Путин, СНГ, ШОС
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Участники заседания Совета глав государств СНГ обсудят предоставление ШОС статуса наблюдателя при содружестве, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 10 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе. В саммите также примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии. Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
"На предстоящем заседании Совета глав государств СНГ будет рассмотрен вопрос о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ", - сказал Ушаков журналистам.
Он напомнил, что соответствующее решение Совета глав государств-членов ШОС было принято 1 сентября в китайском Тяньцзине.
В миреРоссияДушанбеАзербайджанЮрий УшаковВладимир ПутинСНГШОС
 
 
