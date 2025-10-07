https://ria.ru/20251007/ushakov-2046895227.html
На саммите обсудят предоставление ШОС статуса наблюдателя, заявил Ушаков
На саммите обсудят предоставление ШОС статуса наблюдателя, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2025
На саммите обсудят предоставление ШОС статуса наблюдателя, заявил Ушаков
Участники заседания Совета глав государств СНГ обсудят предоставление ШОС статуса наблюдателя при содружестве, сообщил помощник президента по международным... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:14:00+03:00
2025-10-07T17:14:00+03:00
2025-10-07T17:14:00+03:00
в мире
россия
душанбе
азербайджан
юрий ушаков
владимир путин
снг
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg
https://ria.ru/20250925/ushakov-2044433310.html
россия
душанбе
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_698:0:2435:1303_1920x0_80_0_0_b4b1a8a90e2d2de70f2aa0a734d37baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, душанбе, азербайджан, юрий ушаков, владимир путин, снг, шос
В мире, Россия, Душанбе, Азербайджан, Юрий Ушаков, Владимир Путин, СНГ, ШОС
На саммите обсудят предоставление ШОС статуса наблюдателя, заявил Ушаков
Ушаков: на саммите СНГ обсудят предоставление ШОС статуса наблюдателя