Москалькова доложит Путину о работе Комиссии по правам человека СНГ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на саммите СНГ в Душанбе доложит о работе возглавляемой ей Комиссии по правам человека СНГ в 2023-2025 годах, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.