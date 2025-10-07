Рейтинг@Mail.ru
Москалькова доложит Путину о работе Комиссии по правам человека СНГ - РИА Новости, 07.10.2025
17:11 07.10.2025
Москалькова доложит Путину о работе Комиссии по правам человека СНГ
россия
душанбе
азербайджан
татьяна москалькова
владимир путин
снг
юрий ушаков
россия, душанбе, азербайджан, татьяна москалькова, владимир путин, снг, юрий ушаков, в мире
Россия, Душанбе, Азербайджан, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, СНГ, Юрий Ушаков, В мире
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на саммите СНГ в Душанбе доложит о работе возглавляемой ей Комиссии по правам человека СНГ в 2023-2025 годах, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 10 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе. В саммите также примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии. Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
"На заседании в широком составе с докладом о деятельности Комиссии по правам человека СНГ в 2023-2025 годах выступит ее председатель, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова", - сказал Ушаков журналистам.
