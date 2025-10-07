Рейтинг@Mail.ru
На саммите в Душанбе обсудят учреждение формата "СНГ плюс", заявил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2025
17:12 07.10.2025
На саммите в Душанбе обсудят учреждение формата "СНГ плюс", заявил Ушаков
2025-10-07T17:12:00+03:00
2025-10-07T17:12:00+03:00
в мире
таджикистан
россия
душанбе
юрий ушаков
владимир путин
касым-жомарт токаев
снг
таджикистан
россия
душанбе
в мире, таджикистан, россия, душанбе, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, снг, брикс, шос
В мире, Таджикистан, Россия, Душанбе, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, БРИКС, ШОС
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Учреждение формата "СНГ плюс" в рамках содружества будет обсуждаться на саммите организации в Таджикистане, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков накануне визита президента РФ Владимира Путин в Таджикистан сообщил, что в пятницу 10 октября российский лидер примет участие в заседании глав государств СНГ, которое состоится в Душанбе.
"В ходе саммита СНГ будет обсуждаться вопрос об учреждении нового формата "СНГ плюс". Формат предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой СНГ", - сказал Ушаков журналистам.
"Как вы знаете, "СНГ плюс", "БРИКС плюс", "ШОС плюс"... Это очень часто используемая форма в организациях", - добавил он.
Инициатива об учреждении формата "СНГ плюс" была озвучена президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите СНГ в октябре 2024 года в Москве. Она направлена на продвижение положительного имиджа Содружества на мировой арене, расширение связей с заинтересованными государствами, их объединениями и международными организациями.
Ушаков прокомментировал заявления Трампа о Путине на ГА ООН
25 сентября, 21:13
Ушаков прокомментировал заявления Трампа о Путине на ГА ООН
25 сентября, 21:13
 
