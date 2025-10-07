На саммите в Душанбе обсудят учреждение формата "СНГ плюс", заявил Ушаков

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Учреждение формата "СНГ плюс" в рамках содружества будет обсуждаться на саммите организации в Таджикистане, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В ходе саммита СНГ будет обсуждаться вопрос об учреждении нового формата "СНГ плюс". Формат предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой СНГ", - сказал Ушаков журналистам.