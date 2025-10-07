На саммите в Душанбе обсудят учреждение формата "СНГ плюс", заявил Ушаков

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Учреждение формата "СНГ плюс" в рамках содружества будет обсуждаться на саммите организации в Таджикистане, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков накануне визита президента РФ Владимира Путин в Таджикистан сообщил, что в пятницу 10 октября российский лидер примет участие в заседании глав государств СНГ, которое состоится в Душанбе.
"В ходе саммита СНГ будет обсуждаться вопрос об учреждении нового формата "СНГ плюс". Формат предполагает участие третьих стран в организации мероприятий под эгидой СНГ", - сказал Ушаков журналистам.
Инициатива об учреждении формата "СНГ плюс" была озвучена президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите СНГ в октябре 2024 года в Москве. Она направлена на продвижение положительного имиджа Содружества на мировой арене, расширение связей с заинтересованными государствами, их объединениями и международными организациями.
Ушаков прокомментировал заявления Трампа о Путине на ГА ООН
25 сентября, 21:13