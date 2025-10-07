https://ria.ru/20251007/sammit-2046897333.html
На саммите СНГ утвердят концепцию военного сотрудничества, заявил Ушаков
На саммите СНГ утвердят концепцию военного сотрудничества, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.10.2025
На саммите СНГ утвердят концепцию военного сотрудничества, заявил Ушаков
Концепцию военного сотрудничества стран-членов СНГ до 2030 года планируется утвердить по итогам саммита в Душанбе в пятницу, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:18:00+03:00
2025-10-07T17:18:00+03:00
2025-10-07T17:18:00+03:00
душанбе
россия
азербайджан
юрий ушаков
владимир путин
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024770331_0:93:2824:1682_1920x0_80_0_0_3352123da59be87a55d7cab85a0fa131.jpg
https://ria.ru/20250925/ushakov-2044433310.html
душанбе
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024770331_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_5df626252ee1e58309a3d9b4644e1c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
душанбе, россия, азербайджан, юрий ушаков, владимир путин, снг
Душанбе, Россия, Азербайджан, Юрий Ушаков, Владимир Путин, СНГ
На саммите СНГ утвердят концепцию военного сотрудничества, заявил Ушаков
Ушаков: на саммите СНГ утвердят концепцию военного сотрудничества до 2030 года