https://ria.ru/20251007/putin-2046895770.html
Путин пригласит лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге
Путин пригласит лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге - РИА Новости, 07.10.2025
Путин пригласит лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге
Президент России Владимир Путин пригласит лидеров стран СНГ на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге в конце года, ее точные даты пока не... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T17:15:00+03:00
2025-10-07T17:15:00+03:00
2025-10-07T17:15:00+03:00
россия
владимир путин
снг
санкт-петербург
юрий ушаков
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg
https://ria.ru/20251007/putin-2046894233.html
россия
санкт-петербург
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, снг, санкт-петербург, юрий ушаков, таджикистан
Россия, Владимир Путин, СНГ, Санкт-Петербург, Юрий Ушаков, Таджикистан
Путин пригласит лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге
Путин пригласит лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге в конце года