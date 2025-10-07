Путин пригласит лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласит лидеров стран СНГ на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге в конце года, ее точные даты пока не определены, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.