Путин пригласит лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге
17:15 07.10.2025
Путин пригласит лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге
Путин пригласит лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге
Президент России Владимир Путин пригласит лидеров стран СНГ на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге в конце года, ее точные даты пока не... РИА Новости, 07.10.2025
Путин пригласит лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге

Путин пригласит лидеров СНГ на неформальную встречу в Петербурге в конце года

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласит лидеров стран СНГ на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге в конце года, ее точные даты пока не определены, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 8-10 октября посетит Таджикистан, где в том числе примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.
"Я хочу упомянуть, что в ходе своего выступления на заседании СНГ наш президент пригласит лидеров стран СНГ приехать на традиционную неформальную встречу в конце декабря в Петербург. Мы с датой пока еще не определились, но, я надеюсь, этим займемся сразу же после того, как у нас состоится 15 октября первый российско-арабский саммит", - сказал Ушаков журналистам.
Путин пообщается с журналистами по итогам программы в Таджикистане
