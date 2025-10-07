Рейтинг@Mail.ru
Путин в день рождения планирует совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 07.10.2025
00:05 07.10.2025 (обновлено: 00:23 07.10.2025)
Путин в день рождения планирует совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в день своего рождения, 7 октября, планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также в графике...
Путин в день рождения планирует совещание с членами Совбеза

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в день своего рождения, 7 октября, планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также в графике российского лидера - телефонные разговоры с его зарубежными коллегами.
Как правило, глава государства проводит свой день рождения в рабочей обстановке.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
В Германии отреагировали на выступление Путина на "Валдае"
Вчера, 22:16
Вчера, 22:16
Традиционно в течение этого дня Путин принимает поздравления от лидеров других стран. Свои поздравления президенту в этот день направляют не только иностранные лидеры, но и российские политики и общественные деятели, ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства.
Как сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на вторник у Путина запланировано много международных телефонных разговоров. Во второй половине дня глава государства проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Мероприятие подразумевает рабочую повестку, уточнил представитель Кремля.
При этом, как отмечал Песков, помимо рабочих дел у Путина наверняка есть в этот день и личные планы, ведь "день рождения есть день рождения". Как правило, президент проводит хотя бы часть этого праздника в кругу друзей, родных и близких.

Сложившаяся традиция

Сложившаяся традиция

В прошлом году президент России тоже встречал день рождения в рабочей обстановке. В течение дня у Путина состоялся ряд рабочих встреч, а вечер прошел за неформальным общением с лидерами СНГ, которые приехали в Москву для участия в саммите Содружества.
Президент России Владимир Путин
Путин поздравил израильский народ с праздником Суккот
Вчера, 20:55
Вчера, 20:55
Годом ранее день рождения президента также прошел за рабочими делами и общением с ближайшими соседями. Путин в 2023 году дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Лидеры обеих стран - Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев - приезжали в подмосковную резиденцию президента России. Позднее Путин шутил, что они "сообразили на троих" - Токаев и Мирзиеев остались на обед. Президент отмечал тот день рождения также в кругу друзей и близких.
В 2022 году, в день своего 70-летия Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге, а в 2021 году глава государства в день рождения провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В 2020 году первую половину дня 7 октября президент посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам — их было больше десятка. Остаток дня Путин по традиции провел с друзьями, родными и близкими.
Отвечая на вопросы журналистов, Песков отмечал, что внуки президента в день его рождения поздравляют Путина так же, как и все внуки поздравляют своих дедушек: тепло и с любовью. Впрочем, сам Путин не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, отмечал его пресс-секретарь.
Президент России Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Вчера, 20:36
Вчера, 20:36
 
Политика Россия Москва Узбекистан Владимир Путин Дмитрий Песков Шавкат Мирзиеев СНГ Содружество
 
 
