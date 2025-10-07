Путин в день рождения планирует совещание с членами Совбеза

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в день своего рождения, 7 октября, планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также в графике российского лидера - телефонные разговоры с его зарубежными коллегами.

Как правило, глава государства проводит свой день рождения в рабочей обстановке.

Традиционно в течение этого дня Путин принимает поздравления от лидеров других стран. Свои поздравления президенту в этот день направляют не только иностранные лидеры, но и российские политики и общественные деятели, ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства.

Как сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , на вторник у Путина запланировано много международных телефонных разговоров. Во второй половине дня глава государства проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Мероприятие подразумевает рабочую повестку, уточнил представитель Кремля.

При этом, как отмечал Песков, помимо рабочих дел у Путина наверняка есть в этот день и личные планы, ведь "день рождения есть день рождения". Как правило, президент проводит хотя бы часть этого праздника в кругу друзей, родных и близких.

Сложившаяся традиция

В прошлом году президент России тоже встречал день рождения в рабочей обстановке. В течение дня у Путина состоялся ряд рабочих встреч, а вечер прошел за неформальным общением с лидерами СНГ , которые приехали в Москву для участия в саммите Содружества

Годом ранее день рождения президента также прошел за рабочими делами и общением с ближайшими соседями. Путин в 2023 году дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан . Лидеры обеих стран - Шавкат Мирзиеев Касым-Жомарт Токаев - приезжали в подмосковную резиденцию президента России. Позднее Путин шутил, что они "сообразили на троих" - Токаев и Мирзиеев остались на обед. Президент отмечал тот день рождения также в кругу друзей и близких.

В 2022 году, в день своего 70-летия Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге , а в 2021 году глава государства в день рождения провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В 2020 году первую половину дня 7 октября президент посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам — их было больше десятка. Остаток дня Путин по традиции провел с друзьями, родными и близкими.