Маршрут проложен. Научный сериал расскажет об интересных проектах Кавказа
Наука
 
09:00 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/nauka-2046683098.html
Маршрут проложен. Научный сериал расскажет об интересных проектах Кавказа
Работу крупнейшего астрономического центра, потенциал курортов, археологические раскопки и многое другое смогут увидеть зрители нового научно-популярного...
2025
Маршрут проложен. Научный сериал расскажет об интересных проектах Кавказа

Съемочный процесс документального фильма "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в СКФУ
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Работу крупнейшего астрономического центра, потенциал курортов, археологические раскопки и многое другое смогут увидеть зрители нового научно-популярного сериала "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен", созданного СКФУ, сообщила пресс-служба университета.
Как рассказали в вузе, сериал состоит из одного большого фильма (49 минут) и семи серий (по 10-20 минут), которые показывают основные научные точки на карте Северного Кавказа.
"Мы хотим, чтобы каждый зритель, особенно молодой, увидел, что Северный Кавказ — территория передовых исследований и реальных возможностей", — отметила и.о. ректора СКФУ, профессор Татьяна Шебзухова. При этом она добавила, что сериал не просто рассказывает о науке, а открывает для талантливой молодежи новый маршрут в жизнь, где можно реализовать самые амбициозные научные идеи.
Директор по информационной политике СКФУ Людмила Соколова сообщила, что сериал начинается с истории о Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, которая расположена в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики. По ее словам, эта обсерватория является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений за Вселенной. Зрители познакомятся с научными исследованиями на оптическом телескопе БТА и радиотелескопе РАТАН-600 с кольцевой антенной диаметром 600 метров.
Во второй серии научный маршрут приведет зрителей в научный хаб СКФУ, где ученые расскажут о передовых исследованиях химической школы, о технологиях люминесцентной керамики и создании тончайших нанопленок.
Третья серия проекта, по словам Соколовой, посвящена курортологии и потенциалу курортов Кавказских Минеральных Вод. Съемки проходили в Центре медико-биологических технологий СКФНКЦ ФМБА России.
Центр полимерных материалов Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова стал местом съемки четвертой серии проекта. В ней рассказывается о том, как полимеры могут улучшить жизнь людей.
Самая масштабная серия проекта — пятая, в ней зрители посетят сразу два научных центра, в Северной и Южной Осетии.
В шестой серии зрители окажутся в Чеченской Республике, где познакомятся с исследованиями начинающих исследователей — студентов Грозненского государственного нефтяного технического университета им. Академика М.Д. Миллионщикова.
В седьмой серии речь пойдет о научных исследованиях, которые ведут ученые Дагестанского государственного университета. В частности, зритель узнает, какое значение в кавказоведении имеет крепость Нарын-Кала в Дербенте.
Большой фильм доступен в ВК видео и на Рутуб.
Проект "Наука на Северном Кавказе" – часть научно-образовательного фестиваля "Новый маршрут", реализуемого при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации.
 
