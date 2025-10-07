Маршрут проложен. Научный сериал расскажет об интересных проектах Кавказа

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Работу крупнейшего астрономического центра, потенциал курортов, археологические раскопки и многое другое смогут увидеть зрители нового научно-популярного сериала "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен", созданного СКФУ, сообщила пресс-служба университета.

Как рассказали в вузе, сериал состоит из одного большого фильма (49 минут) и семи серий (по 10-20 минут), которые показывают основные научные точки на карте Северного Кавказа.

"Мы хотим, чтобы каждый зритель, особенно молодой, увидел, что Северный Кавказ — территория передовых исследований и реальных возможностей", — отметила и.о. ректора СКФУ, профессор Татьяна Шебзухова. При этом она добавила, что сериал не просто рассказывает о науке, а открывает для талантливой молодежи новый маршрут в жизнь, где можно реализовать самые амбициозные научные идеи.

Директор по информационной политике СКФУ Людмила Соколова сообщила, что сериал начинается с истории о Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, которая расположена в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики. По ее словам, эта обсерватория является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений за Вселенной. Зрители познакомятся с научными исследованиями на оптическом телескопе БТА и радиотелескопе РАТАН-600 с кольцевой антенной диаметром 600 метров.

Во второй серии научный маршрут приведет зрителей в научный хаб СКФУ, где ученые расскажут о передовых исследованиях химической школы, о технологиях люминесцентной керамики и создании тончайших нанопленок.

Третья серия проекта, по словам Соколовой, посвящена курортологии и потенциалу курортов Кавказских Минеральных Вод. Съемки проходили в Центре медико-биологических технологий СКФНКЦ ФМБА России.

Центр полимерных материалов Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова стал местом съемки четвертой серии проекта. В ней рассказывается о том, как полимеры могут улучшить жизнь людей.

Самая масштабная серия проекта — пятая, в ней зрители посетят сразу два научных центра, в Северной и Южной Осетии.

В шестой серии зрители окажутся в Чеченской Республике, где познакомятся с исследованиями начинающих исследователей — студентов Грозненского государственного нефтяного технического университета им. Академика М.Д. Миллионщикова.

В седьмой серии речь пойдет о научных исследованиях, которые ведут ученые Дагестанского государственного университета. В частности, зритель узнает, какое значение в кавказоведении имеет крепость Нарын-Кала в Дербенте.

Большой фильм доступен в ВК видео и на Рутуб.