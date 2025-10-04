Рейтинг@Mail.ru
И снова лето: недорогие курорты со скидкой для пляжного отдыха осенью - РИА Новости, 04.10.2025
Туризм
Туризм
 
08:00 04.10.2025
И снова лето: недорогие курорты со скидкой для пляжного отдыха осенью
И снова лето: недорогие курорты со скидкой для пляжного отдыха осенью
Море прозрачное, пляж малолюдный, отель недорогой, много фруктов и не так жарко — это традиционный перечень плюсов пляжного отдыха в бархатный сезон. Курорты... РИА Новости, 04.10.2025
https://ria.ru/20250916/sanatorii-2042098518.html
https://ria.ru/20251002/dagestan-2045711834.html
турция
вьетнам
египет
туризм, туризм-важное, турция, вьетнам, египет, tez tour, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Турция, Вьетнам, Египет, Tez Tour, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать, куда можно лететь
И снова лето: недорогие курорты со скидкой для пляжного отдыха осенью

Fun&Sun: в октябре в Турции можно отдохнуть за 50 тысяч рублей

Девушка купается в море
Девушка купается в море - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Getty Images / ViktorCap
Девушка купается в море
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Море прозрачное, пляж малолюдный, отель недорогой, много фруктов и не так жарко — это традиционный перечень плюсов пляжного отдыха в бархатный сезон. Курорты Турции, ОАЭ, Египта, Вьетнама, Таиланда, по оценкам туроператоров, самые востребованные в октябре. Где пляжные каникулы дешевле всего, температура воды и воздуха наиболее комфортна, а развлечения по-прежнему доступны — в материале РИА Новости.

Выбор большой

"Октябрь — прекрасное время, чтобы насладиться пляжным отдыхом без летнего зноя и толпы туристов. Бархатный сезон позволяет провести отпуск с комфортом и выгодой: во многих странах теплое море и щедрое солнце, при этом цены существенно ниже летних", — говорит PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.
© Getty Images / Peera_SathawirawongПляж в Самуи, Таиланд
Пляж в Самуи, Таиланд - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Peera_Sathawirawong
Пляж в Самуи, Таиланд
Чтобы сделать отдых максимально выгодным, эксперт советует обратить внимание на курорты, где сезон только начинается или подходит к концу.
Явно заканчивается период пляжных каникул на черноморских курортах. Потому самым доступным по цене оказывается сейчас отдых в Абхазии. Стоимость тура — от 30 тысяч рублей, причем перелет включен, отмечают в Fun&Sun. Но море уже прохладное: примерно 20 градусов.
Аналогичная проблема и в Грузии: климат мягкий, погода солнечная, Батуми гостеприимный, еда и вино вкусные. Но купаться уже особенно некомфортно, поэтому там сейчас наиболее востребованы отели с закрытыми бассейнами. Недельный тур на двоих стоит от 76 тысяч рублей, подсчитали в Tez Tour.

Турция

© Getty Images / Elena SapeginaАланья, Турция
Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Elena Sapegina
Аланья, Турция
В октябре в Турции открывается бархатный сезон: туристов становится меньше, цены падают, а погода комфортная: море примерно 24 градуса, воздух — чуть выше. Цены на путевки стартуют от 50 тысяч рублей на персону в неделю с перелетом, рассказывают в Fun&Sun.
© Getty Images / saiko3p

Кемер, Турция

Кемер, Турция

Кемер, Турция

© Getty Images / saiko3p
1 из 2
© Getty Images / mrtekmekci

Аланья, Турция

Аланья, Турция

Аланья, Турция

© Getty Images / mrtekmekci
2 из 2

Кемер, Турция

© Getty Images / saiko3p
1 из 2

Аланья, Турция

© Getty Images / mrtekmekci
2 из 2
"Турция — бесспорный хит осеннего сезона. В октябре на Средиземноморском побережье, в Анталье, Аланье устанавливается идеальная погода для экскурсий, прогулок и комфортного купания", — объясняет Жанна Богачева.
© Getty Images / margouillatphotosХрам Аполлона в Сиде
Храм Аполлона в Сиде - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / margouillatphotos
Храм Аполлона в Сиде
По ее словам, это направление — абсолютный фаворит у семей с детьми и тех, кто ищет гарантированно теплую погоду и безвизовый въезд. Помимо пляжей, туристов манит богатейшая история и невероятная кухня.
© Getty Images / AegeanBlueПляж в Анталье, Турция
Пляж в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / AegeanBlue
Пляж в Анталье, Турция
Более трети (36 процентов) проданных путевок за рубеж на октябрь — именно в Турцию, подсчитали в АТОР. На втором месте — с долей в 18 процентов — оказался Египет.

Египет

© Getty Images / MystockimagesТуристы во время подводного плавания в Хургаде, Египет
Туристы во время подводного плавания в Хургаде, Египет - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Mystockimages
Туристы во время подводного плавания в Хургаде, Египет
В октябре в Стране пирамид отличная погода: температура воздуха и воды — примерно 25 градусов.
Здесь активно развивается отельная инфраструктура, есть возможность прилететь прямым рейсом из разных регионов России. Гостиницы все чаще предлагают постояльцам формат "все включено".
© Getty Images / OlyaSolodenkoШарм-еш-Шейх, Египет
Шарм-еш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / OlyaSolodenko
Шарм-еш-Шейх, Египет
Главные курорты — Хургада и Шарм-еш-Шейх — одинаково доступны по ценам, отмечают эксперты. Стоимость недельного тура на одного — от 75 тысяч рублей.
Но есть нюанс. "В конце месяца сюда массово поедут семьи с детьми на школьные каникулы, — отмечают в Space Travel. — Места в популярных отелях быстро заканчиваются. Номер в гостиницах хорошего уровня со "все включено" на неделю на двоих будет стоить в среднем 240 тысяч рублей. Перелет включен".

ОАЭ

© Getty Images / Ekaterina ZolinaДевушка гуляет по вечерней Шардже
Девушка гуляет по вечерней Шардже - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Ekaterina Zolina
Девушка гуляет по вечерней Шардже
В Арабских Эмиратах октябрь — начало высокого сезона. Изнуряющая летняя жара спадает, температура воздуха и воды — около 30 градусов. Добраться до курортов можно из разных городов России — и это существенный плюс.
Стоимость туров на неделю с перелетом начинается от 65 тысяч рублей на персону, отмечают в Fun&Sun. Самые доступные программы — в Фуджейру, Шарджу и Аджман.
© Getty Images / Stefan TomicФуджейра, ОАЭ
Фуджейра, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Stefan Tomic
Фуджейра, ОАЭ
В Space Travel лидер спроса в октябре — именно ОАЭ. В большинстве популярных отелей скидок уже нет, но можно найти комфортный вариант со "все включено" и хорошим пляжем в среднем за 160 тысяч рублей на неделю на двоих с перелетом.
"Эмираты привлекают туристов не только белоснежными пляжами Персидского залива, но и футуристической архитектурой, роскошными шопинг-моллами и необычными экскурсиями, такими как сафари в пустыне. Это выбор для тех, кто хочет окунуться в атмосферу восточной сказки и безупречного сервиса", — отмечает Жанна Богачева (Tez Tour).

Вьетнам

© Getty Images / fastsnailКурорт Муйне, Вьетнам
Курорт Муйне, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / fastsnail
Курорт Муйне, Вьетнам
Среди экзотических зарубежных направлений в октябре наиболее выгодным выглядит Вьетнам: там воздух и вода — в среднем 28 градусов. Стоимость недельного тура на персону — от 71 тысячи рублей. Включены перелет и проживание в "трешке". За "четверку" придется заплатить около 100 тысяч рублей.
© Getty Images / PRADEEP87

Курорт Муйне, Вьетнам

Курорт Муйне, Вьетнам

Курорт Муйне, Вьетнам

© Getty Images / PRADEEP87
1 из 2
© Getty Images / sankai

Нячанг, Вьетнам

Нячанг, Вьетнам

Нячанг, Вьетнам

© Getty Images / sankai
2 из 2

Курорт Муйне, Вьетнам

© Getty Images / PRADEEP87
1 из 2

Нячанг, Вьетнам

© Getty Images / sankai
2 из 2
Курорты Нячанг и Муйне — самые доступные по сценам, при этом там отлично развита инфраструктура. В Камрани спокойнее и дороже.

Таиланд

© Getty Images / Oleh_SlobodeniukОстров Краби, Пхукет
Остров Краби, Пхукет - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Oleh_Slobodeniuk
Остров Краби, Пхукет
"Октябрь — начало высокого сезона на Пхукете, Самуи, в Паттайе и других курортах. Погода солнечная, море становится спокойным и прозрачным. Туристы совмещают пляжный релакс с насыщенной экскурсионной программой — ездят в храмы, на водопады, ночные рынки с невероятно вкусной и дешевой едой", — рассказывает Богачева.
© Getty Images / WirestockСамуи, Таиланд
Самуи, Таиланд - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Wirestock
Самуи, Таиланд
Недельный тур на двоих стоит от 132 тысяч рублей. В октябре каникулы в Таиланде выбирают семь процентов россиян, запланировавших поездку за границу, отмечают в АТОР.

Китай

© Getty Images / Diy13Хайнань
Хайнань - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Diy13
Хайнань
"Китай — экзотическое направление, быстро набирающее популярность. Остров Хайнань — главный пляжный курорт Поднебесной — предлагает отличные условия для отдыха. Это место называют "Восточные Гавайи", оно славится чистыми пляжами, горячими источниками и роскошными спа-программами. Отдых здесь часто сочетают с познавательными поездками к уникальным природным и культурным объектам", — рассказывают в Tez Tour.
© РИА Новости / Ольга РаспоповаЯлунвань, пляж
Ялунвань, пляж - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Ольга Распопова
Ялунвань, пляж
Китай, как и Вьетнам, привлекает четыре процента наших соотечественников, желающих полететь в октябре к морю за рубеж. Стоимость недельного путешествия с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле — от 80 тысяч рублей.

Шри-Ланка

© Фото предоставлено сетью отелей Sun SiyamШри-Ланка. Романтический ужин в океане на платформе отеля Sun Siyam Pasikudah
Шри-Ланка. Романтический ужин в океане на платформе отеля Sun Siyam Pasikudah - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото предоставлено сетью отелей Sun Siyam
Шри-Ланка. Романтический ужин в океане на платформе отеля Sun Siyam Pasikudah
"Еще одно нетривиальное направление — Шри-Ланка. Здесь тоже начинается высокий пляжный сезон, а по экскурсионной составляющей это едва ли не лучший вариант в Южной Азии", — отмечают в Space Travel.
© РИА Новости / Мария СеливановаШри-Ланка. Сафари, встреча со слонами
Шри-Ланка. Сафари, встреча со слонами
Шри-Ланка. Сафари, встреча со слонами
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
© Фото предоставлено сетью отелей Sun SiyamШри-Ланка. Спа в отеле Sun Siyam Pasikudah
Шри-Ланка. Спа в отеле Sun Siyam Pasikudah
Шри-Ланка. Спа в отеле Sun Siyam Pasikudah
© Фото предоставлено сетью отелей Sun Siyam
2 из 3
© Фото предоставлено сетью отелей Sun SiyamШри-Ланка. Мастер-класс для туристов
Шри-Ланка. Мастер-класс для туристов
Шри-Ланка. Мастер-класс для туристов
© Фото предоставлено сетью отелей Sun Siyam
3 из 3
Шри-Ланка. Сафари, встреча со слонами
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Шри-Ланка. Спа в отеле Sun Siyam Pasikudah
© Фото предоставлено сетью отелей Sun Siyam
2 из 3
Шри-Ланка. Мастер-класс для туристов
© Фото предоставлено сетью отелей Sun Siyam
3 из 3
Остров — место для круглогодичных каникул, но летом и до середины осени принято отдыхать на севере и востоке, зимой — на юге и западе.
С конца октября на остров можно будет улететь на чартерах из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Самары. Недельная поездка вдвоем в середине октября стоит от 130 тысяч рублей.
Туризм
 
 
