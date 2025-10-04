И снова лето: недорогие курорты со скидкой для пляжного отдыха осенью

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Море прозрачное, пляж малолюдный, отель недорогой, много фруктов и не так жарко — это традиционный перечень плюсов пляжного отдыха в бархатный сезон. Курорты Турции, ОАЭ, Египта, Вьетнама, Таиланда, по оценкам туроператоров, самые востребованные в октябре. Где пляжные каникулы дешевле всего, температура воды и воздуха наиболее комфортна, а развлечения по-прежнему доступны — в материале РИА Новости.
Выбор большой
"Октябрь — прекрасное время, чтобы насладиться пляжным отдыхом без летнего зноя и толпы туристов. Бархатный сезон позволяет провести отпуск с комфортом и выгодой: во многих странах теплое море и щедрое солнце, при этом цены существенно ниже летних", — говорит PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.
Чтобы сделать отдых максимально выгодным, эксперт советует обратить внимание на курорты, где сезон только начинается или подходит к концу.
Явно заканчивается период пляжных каникул на черноморских курортах. Потому самым доступным по цене оказывается сейчас отдых в Абхазии. Стоимость тура — от 30 тысяч рублей, причем перелет включен, отмечают в Fun&Sun. Но море уже прохладное: примерно 20 градусов.
Аналогичная проблема и в Грузии: климат мягкий, погода солнечная, Батуми гостеприимный, еда и вино вкусные. Но купаться уже особенно некомфортно, поэтому там сейчас наиболее востребованы отели с закрытыми бассейнами. Недельный тур на двоих стоит от 76 тысяч рублей, подсчитали в Tez Tour.
Турция
В октябре в Турции открывается бархатный сезон: туристов становится меньше, цены падают, а погода комфортная: море примерно 24 градуса, воздух — чуть выше. Цены на путевки стартуют от 50 тысяч рублей на персону в неделю с перелетом, рассказывают в Fun&Sun.
"Турция — бесспорный хит осеннего сезона. В октябре на Средиземноморском побережье, в Анталье, Аланье устанавливается идеальная погода для экскурсий, прогулок и комфортного купания", — объясняет Жанна Богачева.
По ее словам, это направление — абсолютный фаворит у семей с детьми и тех, кто ищет гарантированно теплую погоду и безвизовый въезд. Помимо пляжей, туристов манит богатейшая история и невероятная кухня.
Более трети (36 процентов) проданных путевок за рубеж на октябрь — именно в Турцию, подсчитали в АТОР. На втором месте — с долей в 18 процентов — оказался Египет.
Египет
В октябре в Стране пирамид отличная погода: температура воздуха и воды — примерно 25 градусов.
Здесь активно развивается отельная инфраструктура, есть возможность прилететь прямым рейсом из разных регионов России. Гостиницы все чаще предлагают постояльцам формат "все включено".
Главные курорты — Хургада и Шарм-еш-Шейх — одинаково доступны по ценам, отмечают эксперты. Стоимость недельного тура на одного — от 75 тысяч рублей.
Но есть нюанс. "В конце месяца сюда массово поедут семьи с детьми на школьные каникулы, — отмечают в Space Travel. — Места в популярных отелях быстро заканчиваются. Номер в гостиницах хорошего уровня со "все включено" на неделю на двоих будет стоить в среднем 240 тысяч рублей. Перелет включен".
ОАЭ
В Арабских Эмиратах октябрь — начало высокого сезона. Изнуряющая летняя жара спадает, температура воздуха и воды — около 30 градусов. Добраться до курортов можно из разных городов России — и это существенный плюс.
Стоимость туров на неделю с перелетом начинается от 65 тысяч рублей на персону, отмечают в Fun&Sun. Самые доступные программы — в Фуджейру, Шарджу и Аджман.
В Space Travel лидер спроса в октябре — именно ОАЭ. В большинстве популярных отелей скидок уже нет, но можно найти комфортный вариант со "все включено" и хорошим пляжем в среднем за 160 тысяч рублей на неделю на двоих с перелетом.
"Эмираты привлекают туристов не только белоснежными пляжами Персидского залива, но и футуристической архитектурой, роскошными шопинг-моллами и необычными экскурсиями, такими как сафари в пустыне. Это выбор для тех, кто хочет окунуться в атмосферу восточной сказки и безупречного сервиса", — отмечает Жанна Богачева (Tez Tour).
Вьетнам
Среди экзотических зарубежных направлений в октябре наиболее выгодным выглядит Вьетнам: там воздух и вода — в среднем 28 градусов. Стоимость недельного тура на персону — от 71 тысячи рублей. Включены перелет и проживание в "трешке". За "четверку" придется заплатить около 100 тысяч рублей.
Курорты Нячанг и Муйне — самые доступные по сценам, при этом там отлично развита инфраструктура. В Камрани спокойнее и дороже.
Таиланд
"Октябрь — начало высокого сезона на Пхукете, Самуи, в Паттайе и других курортах. Погода солнечная, море становится спокойным и прозрачным. Туристы совмещают пляжный релакс с насыщенной экскурсионной программой — ездят в храмы, на водопады, ночные рынки с невероятно вкусной и дешевой едой", — рассказывает Богачева.
Недельный тур на двоих стоит от 132 тысяч рублей. В октябре каникулы в Таиланде выбирают семь процентов россиян, запланировавших поездку за границу, отмечают в АТОР.
Китай
"Китай — экзотическое направление, быстро набирающее популярность. Остров Хайнань — главный пляжный курорт Поднебесной — предлагает отличные условия для отдыха. Это место называют "Восточные Гавайи", оно славится чистыми пляжами, горячими источниками и роскошными спа-программами. Отдых здесь часто сочетают с познавательными поездками к уникальным природным и культурным объектам", — рассказывают в Tez Tour.
Китай, как и Вьетнам, привлекает четыре процента наших соотечественников, желающих полететь в октябре к морю за рубеж. Стоимость недельного путешествия с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле — от 80 тысяч рублей.
Шри-Ланка
"Еще одно нетривиальное направление — Шри-Ланка. Здесь тоже начинается высокий пляжный сезон, а по экскурсионной составляющей это едва ли не лучший вариант в Южной Азии", — отмечают в Space Travel.
Остров — место для круглогодичных каникул, но летом и до середины осени принято отдыхать на севере и востоке, зимой — на юге и западе.
С конца октября на остров можно будет улететь на чартерах из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Самары. Недельная поездка вдвоем в середине октября стоит от 130 тысяч рублей.
