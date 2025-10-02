Осенью — на Северный Кавказ: красиво, вкусно и недорого

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Тепло, но не жарко, а еще очень красиво: осень — идеальное время для экскурсионных поездок по республикам Северного Кавказа. Туристы это уже выяснили: по популярности программы в Дагестан, Северную Осетию, Чеченскую Республику уступают только Москве и Санкт-Петербургу. Куда именно отправиться, какие достопримечательности не пропустить и сколько за это нужно заплатить — в материале РИА Новости.

Рецепт привлекательности

За год спрос на поездки в Дагестан в межсезонье вырос на 27 процентов, в Чечню — на 14, в Северную Осетию — на 12, рассказывает Мария Журавлева, руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру "Турслет", который входит в "Слетать.ру".

© Getty Images / Vladimir Zapletin Мечеть Мухтарова во Владикавказе © Getty Images / Vladimir Zapletin Мечеть Мухтарова во Владикавказе

Среди всех "экскурсионок" по стране доля программ по региону достигает 17 процентов, подсчитали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Впереди только Калининградская область, куда едет каждый пятый (22 процента) путешественник. Третье место делят Санкт-Петербург и города Золотого кольца России, отмечают эксперты.

Цены за год выросли в среднем на 15 процентов, говорят участники рынка.

Тенденция этого года — комбинированные туры: путешественники стремятся посетить сразу несколько республик, добавляют в "Русском Экспрессе". За пять дней клиенты готовы осмотреть основные достопримечательности сразу четырех направлений. Стоимость такой насыщенной поездки — от 47 тысяч рублей на двоих, девятидневный маршрут обойдется в сумму от 110 тысяч рублей на двоих. Авиаперелет до региона нужно оплатить отдельно.

Причина привлекательности этого направления — микст экскурсионных, культурно-познавательных программ, спортивных активностей в горах (например, везде доступен трекинг). А в Дагестане — еще и возможность отдохнуть на побережье Каспийского моря. И конечно, все хотят попробовать знаменитые пироги — осетинские фыдджын, картофджын, уалибах, а также чеченские чепалгаш, хингалш и дагестанский чуду.

Дагестан

"Наибольшим спросом осенью пользуются путешествий в Дагестан, 60 процентов бронирований — именно туда. Популярны и программы, совмещающие визит в республику с поездкой в Чечню. За год число покупок этих туров выросло на девять процентов", — рассказывают в "Алеан".

Туристов привлекают многочисленные фотогеничные локации, которые они видят в сюжетах СМИ и соцсетях. "Прогулка на катере по Сулакскому каньону или посещение аулов-призраков становятся обязательными для тех, кто интересуется внутренним туризмом. Работает и сарафанное радио: довольные путешественники рекомендуют направление знакомым, а турагенты советуют Дагестан тем, кто хочет в одну поездку увидеть море, горы и почувствовать национальный колорит", — объяснили в "Алеан".

Осенью там комфортно — тепло, но не жарко, идеально для пеших экскурсий. Для сравнения: в июле, в пик сезона, столбик термометра уже с утра держится на отметке выше 30 градусов. Еще из плюсов — меньшее число туристов, красивые пейзажи и обилие сезонных фруктов на рынках: инжир, виноград, хурма, гранат.

К слову, гранат — один из символов Дагестана. Особенно много их в Дербенте — одном из старейших городов России. Там же отдыхающие стремятся посетить персидскую цитадель Нарын-кала. Кроме того, едут к огромному экраноплану "Лунь" на побережье Каспия, осматривают заброшенные аулы — Гамсутль, который называют дагестанским Мачу-Пикчу, а также Гоор, Кахиб.

© Getty Images / Inna Giliarova Вид на деревню Салта, Дагестан © Getty Images / Inna Giliarova Вид на деревню Салта, Дагестан

Стоимость недельного экскурсионного тура — от 37 тысяч рублей на человека, расходы на дорогу не включены, подсчитали в "Слетать.ру". Если сократить поездку до пяти дней, то можно найти вариант за 58 тысяч рублей на двоих, добавляют в "Алеан".

Северная Осетия

"Если раньше основной поток бронирования приходился на Чечню и Дагестан, то сейчас превалирует Северная Осетия", — отмечают в "Русском Экспрессе".

Республику активно рекламируют блогеры. Кроме того, Владикавказ привлекает атмосферой и достопримечательностями: город иногда называют кавказским Петербургом за красивые старинные каменные дома в центре.

Еще в республике активно развивают зимние курорты Мамисон и Цей, что неудивительно: горы занимают 48 процентов территории. Главные природные достопримечательности сосредоточены в ущельях.

Самая известная локация — "Город мертвых" в селе Даргавс. На склоне — 95 склеповых сооружений XIV-XVIII венков, белые каменные башенки с необычными крышами. Это место иногда называют Долиной Фараонов. Чтобы не беспокоить предков, местные не приходят сюда после заката.

Неподалеку, между Даргавсом и Фиагдоном, качели над пропастью — развлечение для любителей острых ощущений. Также в горах более десятка необычных конструкций, связанных с эпосом и культурой Северной Осетии: рог изобилия, стрелы, меч, барс из бетона и зеркал — символ региона.

Над пропастью, где шумит река Фиагдон, построен пешеходный трек "Тропа чудес". В горах есть скальные крепости, монастырь, скульптуры.

Стоимость недельной поездки в республику — от 39 тысяч рублей на одного, говорит Мария Журавлева. "Вдвоем — на десять тысяч дороже, но тур будет короче: пять дней", — рассказали сотрудники туроператора "Алеан".

Чеченская Республика

Путешествие по региону начинается в Грозном с посещения мечети "Сердце Чечни", напоминающей Голубую мечеть в Стамбуле, затем — мечети в Аргуне и Шали. Еще туристы едут в этнографическую деревню Шира-котар для знакомства с бытом вайнахов в XVIII веке.

Обязательная часть программы — визит на горнолыжный курорт "Ведучи" и поездка на живописное озеро Кезенойам. В нем не купаются: даже летом вода не прогревается выше 18 градусов. Зато можно загорать, плавать на лодке, ловить рыбу, причем эндемику — эйзенамскую форель.

Неподалеку Хойский историко-архитектурный комплекс. Дома в поселении стражников на Великом шелковом пути XII-XIX веков, самые древние строились даже без раствора — камни просто плотно подгоняли друг к другу.