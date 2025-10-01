https://ria.ru/20251001/vsm-2045610954.html
Глава РЖД рассказал о связи и доступе в интернет на ВСМ Москва — Петербург
Глава РЖД рассказал о связи и доступе в интернет на ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 01.10.2025
Глава РЖД рассказал о связи и доступе в интернет на ВСМ Москва — Петербург
Связь и интернет на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет в любой её точке, сообщил гендиректор РЖД Олег... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T13:21:00+03:00
2025-10-01T13:21:00+03:00
2025-10-01T13:21:00+03:00
москва
санкт-петербург
олег белозеров
ржд
технологии
всм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201443_0:226:3240:2048_1920x0_80_0_0_45c5b566604f84377e9171cb2bacf752.jpg
https://ria.ru/20250925/vsm-2044408915.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201443_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3e9f4f259d5d4d6099608a6d94690c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, олег белозеров, ржд, технологии, всм
Москва, Санкт-Петербург, Олег Белозеров, РЖД, Технологии, ВСМ
Глава РЖД рассказал о связи и доступе в интернет на ВСМ Москва — Петербург
Связь и интернет на ВСМ между Москвой и Петербургом будут в любой её точке