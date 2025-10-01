Рейтинг@Mail.ru
Глава РЖД рассказал о связи и доступе в интернет на ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 01.10.2025
13:21 01.10.2025
Глава РЖД рассказал о связи и доступе в интернет на ВСМ Москва — Петербург
Глава РЖД рассказал о связи и доступе в интернет на ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 01.10.2025
Глава РЖД рассказал о связи и доступе в интернет на ВСМ Москва — Петербург
Связь и интернет на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет в любой её точке, сообщил гендиректор РЖД Олег... РИА Новости, 01.10.2025
москва, санкт-петербург, олег белозеров, ржд, технологии, всм
Москва, Санкт-Петербург, Олег Белозеров, РЖД, Технологии, ВСМ
Глава РЖД рассказал о связи и доступе в интернет на ВСМ Москва — Петербург

Связь и интернет на ВСМ между Москвой и Петербургом будут в любой её точке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Связь и интернет на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет в любой её точке, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
"Мы предполагаем, что это будет наша космическая связь, низкоорбитальная. Мы с коллегами прорабатываем, или уже даже проработали, на самом деле, этот вариант, поэтому у нас сомнений нет: в любой точке будет связь широкополосная и очень быстрая", - сказал Белозеров в ходе международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация", отвечая на вопрос о связи и интернете на ВСМ.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва -Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Инфоцентр ВСМ показал трассу Москва-Петербург со всеми остановками
25 сентября, 19:39
 
МоскваСанкт-ПетербургОлег БелозеровРЖДТехнологииВСМ
 
 
