Рейтинг@Mail.ru
Счета фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти заблокировали - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/schet-2045536067.html
Счета фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти заблокировали
Счета фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти заблокировали - РИА Новости, 01.10.2025
Счета фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти заблокировали
Банковские счета руководителя фирмы, фигурирующей в деле о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти, попали под блокировку, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T02:04:00+03:00
2025-10-01T02:04:00+03:00
происшествия
сланцевский район
санкт-петербург
ленинградская область
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250302/otravlenie-2002528947.html
https://ria.ru/20250302/otravlenie-2002525320.html
сланцевский район
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сланцевский район, санкт-петербург, ленинградская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Сланцевский район, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
Счета фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти заблокировали

Счета фигуранта дела о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти заблокировали

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Банковские счета руководителя фирмы, фигурирующей в деле о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти, попали под блокировку, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными "БИР-Аналитик".
В понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские установили коммерческую организацию, которая может быть поставщиком суррогатного алкоголя.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Стали известны подробности дела о гибели 44 жителей Урала от метанола
2 марта, 04:45
Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, следствие проверяет ООО "Кастодиан".
По данным сервиса "БИР-Аналитик", компания "Кастодиан" была зарегистрирована в Петербурге в апреле 2014 года и на сегодняшний день является действующей. Основным видом деятельности компании значится "деятельность по складированию и хранению". Согласно данным, сейчас у компании нет заблокированных счетов. При этом, по материалам судебных приставов, за компанией числятся два неоплаченных штрафа ГИБДД на 1,5 тысячи рублей.
Как указано в карточке компании на сайте "БИР-Аналитик", в 2024 году руководитель и учредитель компании сменился. Из карточки ИП нового главы компании следует, что налоговая 12 августа вынесла постановление о блокировке операций по банковским счетам из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления".
В пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, в Сланцевском районе за сентябрь умерли 19 человек от отравления алкоголем, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. При этом случаи отравления зафиксировали и в Кингисеппском и Волосовском районах.
По состоянию на вечер вторника по делу о смертельном отравлении спиртным в Ленобласти отправлены под стражу 10 фигурантов.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Фигурант дела о гибели жителей Урала от метанола сообщил, зачем купил спирт
2 марта, 02:34
 
ПроисшествияСланцевский районСанкт-ПетербургЛенинградская областьИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала