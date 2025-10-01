Счета фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти заблокировали

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Банковские счета руководителя фирмы, фигурирующей в деле о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти, попали под блокировку, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными "БИР-Аналитик".

Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, следствие проверяет ООО "Кастодиан".

По данным сервиса "БИР-Аналитик", компания "Кастодиан" была зарегистрирована в Петербурге в апреле 2014 года и на сегодняшний день является действующей. Основным видом деятельности компании значится "деятельность по складированию и хранению". Согласно данным, сейчас у компании нет заблокированных счетов. При этом, по материалам судебных приставов, за компанией числятся два неоплаченных штрафа ГИБДД на 1,5 тысячи рублей.

Как указано в карточке компании на сайте "БИР-Аналитик", в 2024 году руководитель и учредитель компании сменился. Из карточки ИП нового главы компании следует, что налоговая 12 августа вынесла постановление о блокировке операций по банковским счетам из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления".

В пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе . По данным администрации Ленинградской области , в Сланцевском районе за сентябрь умерли 19 человек от отравления алкоголем, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. При этом случаи отравления зафиксировали и в Кингисеппском и Волосовском районах