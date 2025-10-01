https://ria.ru/20251001/schet-2045536067.html
Счета фигуранта дела об отравлении алкоголем в Ленобласти заблокировали
2025-10-01T02:04:00+03:00
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Банковские счета руководителя фирмы, фигурирующей в деле о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти, попали под блокировку, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными "БИР-Аналитик".
В понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
сообщила, что полицейские установили коммерческую организацию, которая может быть поставщиком суррогатного алкоголя.
Как в свою очередь сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, следствие проверяет ООО "Кастодиан".
По данным сервиса "БИР-Аналитик", компания "Кастодиан" была зарегистрирована в Петербурге
в апреле 2014 года и на сегодняшний день является действующей. Основным видом деятельности компании значится "деятельность по складированию и хранению". Согласно данным, сейчас у компании нет заблокированных счетов. При этом, по материалам судебных приставов, за компанией числятся два неоплаченных штрафа ГИБДД
на 1,5 тысячи рублей.
Как указано в карточке компании на сайте "БИР-Аналитик", в 2024 году руководитель и учредитель компании сменился. Из карточки ИП нового главы компании следует, что налоговая 12 августа вынесла постановление о блокировке операций по банковским счетам из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления".
В пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе
. По данным администрации Ленинградской области
, в Сланцевском районе за сентябрь умерли 19 человек от отравления алкоголем, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. При этом случаи отравления зафиксировали и в Кингисеппском и Волосовском районах
.
По состоянию на вечер вторника по делу о смертельном отравлении спиртным в Ленобласти отправлены под стражу 10 фигурантов.