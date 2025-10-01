https://ria.ru/20251001/peterburg-2045589526.html
В Петербурге разыскивают затушивших Вечный огонь
Сотрудники полиции разыскивают затушивших Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 01.10.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают затушивших Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение о том, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь поступило в полицию во вторник.
"Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что около полуночи двое неизвестных залили из бутылки Вечный огонь и скрылись. Полицией составлена ориентировка на розыск злоумышленников", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.